Jorge Vindas se casa y tenemos todos los detalles de su boda

Jorge Vindas y su novia

El periodista Jorge Vindas se convertirá oficialmente en un hombre casado este próximo domingo 21 de abril al caer la tarde.

El presentador de la sección deportiva de Noticias Repretel, en su edición matutina, nos contó todos los detalles de su boda con Fiorella Rojas.

Para empezar, curiosamente solo habrá dos famositicos entre los invitados en cuya lista hay unas 70 personas.

El matrimonio será en el restaurante The Garden, que los dos abrieron hace un año en San Isidro, de Heredia, y los casará una abogada amiga, pero también habrá un pastor que hará una pequeña ceremonia religiosa.

El exparticipante del espacio Conexión fútbol explicó que la fecha la eligieron porque era un día que podían cerrar el restaurante solo para la boda y porque ambos no tenían otros compromisos previos.

La pareja del periodista, Fiorella Mora, es quien se encarga prácticamente de administrar el restaurante que tienen juntos.

La pareja se comprometió desde octubre de 2022, pero decidieron ir aplazando la ceremonia porque primero quisieron fortalecer su negocito. Además, ya tienen buen tiempo viviendo juntos, casi desde que iniciaron su relación al inicio de la pandemia.

“Los dos queríamos casarnos, es como el sueño de los dos. Fio es el amor de mi vida de siempre y entonces no pensamos nada como social de ‘hay que casarse’, simplemente era algo que los dos queríamos hacer y encontramos a la persona correcta y ahora ya lo estamos haciendo, aquí estamos en las últimas carreras”, mencionó el también locutor comercial.

La boda no será tan tradicional porque ni baile del billete ni lanzamiento del bouquet hará la novia, pero no faltará la pachanga, los encargados de animarla será el grupo Queen of Reggae, que a los dos les encanta.

Su traje para esta ocasión tan especial lo confeccionó Fabrizzio Berrocal y Fiorella lucirá un vestido de la diseñadora nacional Concepción Miranda.

Jorge Vindas y Fiorella Mora se hicieron una sesión de fotos tras comprometerse.

El tiempo los volvió a unir

El amor entre ellos inició a primera vista hace más de 10 años, cuando trabajaban juntos en Grupo Nación; sin embargo, no tuvieron nada formal hasta que se volvieron a reencontrar hace cuatro años.

Según confesó Vindas, cuando volvieron a hablarse la pandemia estaba en lo más y mejor y en eso existían las restricciones para andar en la calle hasta cierta hora de la noche. Curiosamente, el primer día que se vieron en el apartamento de ella se le pasó la hora y terminó quedándose no solo esa noche sino cuatro días seguidos.

Desde entonces no se volvieron a separar y decidieron formar una familia, pues cabe recordar que el presentador tiene un hijo de 12 años.

“La pandemia nos obligó a convivir. Ella tenía un apartamento y yo tenía otro y era ilógico estar haciendo eso porque siempre nos veíamos entonces decidimos quitar uno de los apartamentos y quedarnos con el otro y ahí empezamos a convivir”, contó.

La pareja tiene cerca de cuatro años viviendo juntos y se comprometieron en octubre de 2022.

La relación se fortaleció tanto que ahora viven en una casa “de señores” en La Uruca y decidieron emprender juntos con el restaurante.

Queremos que la gente se relaje y que no sea una boda aburrida”. — Jorge Vindas, periodista

Otros detalles especiales

Volviendo a los detalles de la boda, otro momento especial que tendrán es que no solo ellos escribieron sus propios votos sino también su hijo, Felipe, escribió un discurso.

Feli también se encargará de llevar los anillos de matrimonio al momento de la ceremonia que será cuando se vaya ocultando el sol.

“Fio vio a Feli bebé y ya luego grande cuando se encontraron, fue como un clic entre los dos rapidísimo, a los dos meses Feli le dijo: ‘te amo’, fue superlindo. Ella le contaba cuentos para dormir, hacían meditaciones para dormir, es como que se conectaron muy bien y a él le gusta el fútbol un montón y Fio se pone a jugar con él ahí en la sala. Él la vió como una amiga grande y ahorita está feliz de la vida de que nos vamos a casar y la relación que tiene Fio con Feli es la que yo soñaba con alguien y por dicha fue con ella”, mencionó.

En cuanto a los invitados, estarán solo los amigos más cercanos de ambos y su familia, de caras conocidas, solo el exjugador Pablo Antonio Gabas y su esposa y la presentadora Natalia Rodríguez y su esposo.

Vindas explicó que tiene años de amistad con Naty, con la que tuvo hasta un programa al inicio de TD Más que se llamaba “El camerino”, y con el exjugador alajuelense hizo muy buena relación desde que trabajan juntos en Repretel.

El periodista Jorge Vindas y su pareja Fiorella Mora se casarán este 21 de abril.

Vindas mencionó que ellos son muy relajados en cuanto a los protocolos y que por eso hasta compartirán la mesa con sus allegados porque no quieren estar aparte y solos.

Además, otro gran detalle es que no tendrán mesa de dulces sino muchos helados para refrescarse y también él está preparando una sorpresa musical.

“Habrá muchas, muchas flores, vamos a casarnos debajo de un árbol que hay en el jardín. Vamos a tener a Queen of reggae, que nos gusta mucho y que son muy distintos como para una boda, voy a tocar la batería un rato con ellos, tengo una sorpresa ahí para los invitados”, dijo.

Jorge Vindas confesó que siempre le encantó Fiorella pero le parecía una mujer imposible hasta que años después se les hizo.

El menú de la fiesta lo harán los chef del restaurante y en cuanto a la luna de miel será hasta setiembre porque la hermana gemela de Fiorella se casará en Italia y aprovecharán la ocasión para irse un mes por Europa en esa fecha.