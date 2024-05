Exnovio de Johanna Ortiz le puso sal a la herida que dejó supuesta separación de la expresentadora

Johanna Ortiz estaría separada de su esposo. (Instagram)

Un viejo y conocido exnovio de Johanna Ortiz le puso sal a la herida que dejó en la expresentadora de tele, la supuesta separación de su esposo Esteban Salazar.

De unas semanas para acá, en la farándula nacional se rumora de que el amor entre Ortiz y Salazar se acabó, y que la pareja ya no está junta.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia, todo indica que es un hecho que ellos ya no están juntos, y que el amor se terminó a pocos meses de celebrar sus 10 años de casados.

José Pablo Zúñiga hizo esta publicación que muchos asocian con el duro momento que vive Johanna Ortiz. (Instagram)

Mientras todo eso sucede, el empresario José Pablo Zúñiga hizo una publicación en las últimas horas en redes que suena a pedradas para Ortiz, con quien tuvo una intensa relación amorosa en el pasado.

Zúñiga, conocido como PZ, y quien ha sido novio de varias famositicas –entre ellas Sharon Segura–, hizo una intrigante publicación en redes que muchos dicen que tiene que ver con Joha.

“Nunca disfrutes por terminarlo y ver sufrir a tu ex. Mañana serás vos por otra persona y pagarás el doble. Ya lo estoy viendo con una ex que fue muy cruel conmigo y ahora me siento a ver como el karma nunca perdona. Por eso sean más humanos y agradecidos y menos hps”, escribió el empresario.

Johanna Ortiz y José Pablo Zúñiga (centro) tuvieron una intensa relación amorosa hace años.

Usted qué dice, ¿cree que ese filazo de PZ fue para su ex Johanna Ortiz?