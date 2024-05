Johanna Ortiz le puso leña al fuego que “cocina” el rumor de su separación

Johanna Ortiz y Esteban Salazar tenían casi 10 años de casados. (Instagram)

El fuego que viene cocinando desde hace días el rumor de la separación de Johanna Ortiz de su esposo Esteban Salazar fue atizado con más leña.

Fue la mismísima expresentadora de televisión la que incendió todavía más el chisme que viene sacudiendo la farándula nacional desde hace varias semanas con una intrigante publicación.

En Instagram, Johanna posteó recientemente una fotografía donde se le ve algo pensativa y a la que le puso un comentario que, deja muy pocas dudas de que su matrimonio ya se habría acabado.

“Sacando valentía entre tantos miedos”, escribió la guapa exparticipante de Dancing with the Stars al pie de la particular imagen.

Johanna Ortiz hizo esta intrigante publicación en redes. (Instagram)

El comentario suscitó muchas reacciones de conocidos y no conocidos quienes abrazaron a Ortiz en este momento de incertidumbre que parece estar viviendo.

Cindy Villalta fue una de las famositicas que le envió buenas vibras a Joha para enfrentar lo que está viviendo.

“Guapísima y para adelante siempre”, fueron las palabras que dedicó la esposa de Ítalo Marenco a la exfigura de Repretel.

Amigos y seguidores se sumaron a esa ola de cariño que está recibiendo Johanna, quien se casó con Esteban el 6 de diciembre del 2014 y tiene en expectativa a mucha gente a pocos meses de cumplir su década como esposos.

“Todo va a estar bien”, “todo pasa y no pasa nada. Al final solo tenemos una alternativa y es no echar para atrás aunque haya miedo, con todo y miedo para adelante”, “no hay ninguna experiencia que Dios no envíe con un propósito, muchas bendiciones”, son parte de los lindos comentarios que ha dejado la gente a Ortiz.

Y es que Joha hizo todavía más evidente el duro momento que vive porque a esa publicación le puso de fondo la pieza “Fix You”, una de las más emblemáticas de Coldplay.

Johanna Ortiz, Esteban Salazar y Aura, la hija de ambos, en un reciente viaje que hicieron a Argentina. (Instagram)

“Fix You” es una emotiva balada que da un mensaje de esperanza y apoyo cuando se enfrenta un momento de mucho dolor; lo que terminaría de confirmar que el amor entre Joha y el experto en yoga ya se acabó.

Johanna y Esteban tienen una hija en común: Aura, quien nació el 20 de setiembre del 2019.

A Johanna ya se le ve públicamente sin su esposo; por ejemplo, el sábado pasado llegó al bailongo de la Orquesta Filarmónica con Rey Ruiz y Elvis Crespo, en el Estadio Nacional, sin compañía.