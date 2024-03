Johanna Ortiz mostró su lado más maternal y derrite a todos

Johanna Ortiz está disfrutando mucho la maternidad. (Instagram)

Johanna Ortiz derritió de ternura a muchos esta semana al mostrar su lado más maternal al lado de su hijita Aura, de cuatro años.

La expresentadora del desaparecido Intrusos de la farándula compartió con la gente la “rutina de amor” que sigue con su hija y reconoció de cuánto disfrutan ponerla en práctica.

LEA MÁS: Johanna Ortiz se llevó un susto terrible con accidente que sufrió su hijita

Según Joha, ya tiene tiempo de que entre ellas se dejan en las palmas de la mano muchos besitos, que guardan para “usarlos” en el momento del día que más se necesiten.

“Comencé en las noches cuando me decía que no quería que saliera de su cuarto antes de quedarse dormida, entonces le dije: dame tu manito y te voy a dejar muchos besitos, usa uno cada vez que lo necesites y luego también cuando se iba al kínder y decía que me iba a extrañar”, dijo Joha, quien compartió un video del lindo ritual.

LEA MÁS: Johanna Ortiz mostró el doloroso tratamiento al que se somete debido a una extraña enfermedad

La guapa contó que Aura también le hace lo mismo a ella, por lo que durante el día siempre se siente acompañada del amor de su única hija aunque no estén juntas.

Johanna Ortiz comparte la rutina de amor que tiene con su hija

La gente comentó la publicación que hizo la exparticipante de Dancing with the Stars en Instagram, algunas mamitas compartiendo sus propias rutinas de amor con sus hijos y otros reconociendo que la idea de Joha es genial y que la van a aplicar con sus bendiciones.