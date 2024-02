Johanna Ortiz se llevó un susto terrible con accidente que sufrió su hijita

Johanna Ortiz es muy conocida en el país por su paso por programas como Intrusos de la farándula. (Instagram)

El “susto terrible” que Johanna Ortiz se llevó el miércoles, ella no se lo desea a nadie, por eso hizo un importante llamado.

La expresentadora de Repretel y canal ¡Opa! contó en sus redes sociales que todo sucedió mientras iba manejando y Aura, su hijita de cuatro años, sentada en la parte trasera en la silla de niños.

LEA MÁS: Johanna Ortiz mostró el doloroso tratamiento al que se somete debido a una extraña enfermedad

“Me pasó un susto terrible. Frené muy fuerte y Aura salió disparada con todo y silla contra la silla (asiento) de en frente”, dijo Joha mostrando una foto de la carita de su hijita con un pequeño morete en un cachete.

Según la exparticipante de Dancing with the Stars, por algún motivo la silla estaba suelta y ella nunca se dio cuenta porque no lo vio.

“Tal vez cuando me lavaron el carro (la soltaron) o no sé, pero no se veía suelta. Gracias a Dios fue un golpecito pequeño, pero pudo ser más”, agregó Ortíz.

La guapa aprovechó su gran susto para desear que ojalá a nadie le pase algo así con sus hijos, y por eso le hizo una invitación a todos los que llevan niños en sillas en los carros.

LEA MÁS: Canal ¡Opa! pierde a uno de sus fichajes estrella

“Hay que revisar cada cierto tiempo que las sillas estén con todos los cierres bien puestos, porque tal vez pasan en un mismo lugar y uno se confía”, invitó Ortiz.

Johanna Ortiz contó lo que le sucedió en redes sociales. (Instagram)

Todo apunta a que Johana Ortiz se llevó el sustote cuando regresaba con su hija de una clase de jazz y ballet a la que la llevó este miércoles.

Nos alegramos de que la pequeñita está bien y nos unimos al llamado que hace la simpática exintrusa de la farándula de revisar los cierres de esos dispositivos.

LEA MÁS: A Johanna Ortíz se le está cayendo mucho pelo y sorprende al dar a conocer qué es lo que tiene