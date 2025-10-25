Farándula

Lussania Víquez se sinceró sobre lo mucho que disfruta de su trabajo tras su salida de Repretel

Locutora habló sobre eso a casi siete meses de su despido de Repretel

Por Manuel Herrera

A casi siete meses de su salida de Repretel y su regreso a la radio, Lussania Víquez se sinceró sobre uno de los trabajos que tiene gracias a su popularidad, talento y simpatía.

La locutora de Bésame no solo trabaja en una cabina de radio o estudio de televisión grabando comerciales, también hace contenido en redes y es una maestra de ceremonias muy buscada en el país.

Lussania Víquez habla sobre su trabajo preferido

Precisamente, sobre ese trabajo como conductora de eventos fue que Víquez se refirió a finales de esta semana.

Lu le metió candela a esa actividad económica luego de que Repretel la despidiera de Las Historias, el pasado 9 de abril, por una reestructuración que sufrió el espacio de canal 11.

Víquez aseguró que conducir eventos es toda una fascinación para ella.

“Ustedes no saben lo que disfruto trabajar como maestra de ceremonias. La verdad, se los digo de todo corazón, es uno de los trabajos –tengo varios, como ustedes saben– que más disfruto”, afirmó la colocha.

La simpática comunicadora no se quedó ahí, sino que explicó también el porqué de ese gusto.

Lussania Víquez contó a La Teja cómo le comunicó a su amiga Ginnés Rodríguez la noticia de que Repretel la despidió
Lussania Víquez dejó Repretel en abril pasado porque fue despidida de Informe 11. Fotografía: Instagram Repretel. (Facebook Informe 11/Facebook Informe 11)

“Implica conectar con la gente, analizar qué tipo de personas son, ver cómo se rompe el hielo y hacer que el mensaje llegue de manera correcta y estratégica a ese tipo específico de personas”, destacó.

“Amo mi trabajo”, agregó con su singular sonrisa.

Lu sacó a relucir ese tema inspirada en que el día que habló de eso, estaba conduciendo un evento relacionado con finanzas, según dijo.

Lussania Víquez
Lussania Víquez se sinceró sobre el trabajo que más disfruta hacer. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

