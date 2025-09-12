Lussania Víquez envía emotivo mensaje hasta el cielo a 7 años de una muerte que le tocó el alma

Lussania Víquez sigue en el medio tras su salida de Repretel pero ahora como locutora de Bésame, emisora de Multimedios. (Instagram/Instagram)

Lussania Víquez recordó este jueves el sétimo aniversario de una muerte que le tocó el alma y envió un emotivo mensaje hasta el cielo.

“Un día como hoy partiste a la vida eterna. Siempre en mi mente y mi corazón. No hay día que ella no me inspire. Te amo, amiguita linda. Gracias por enseñarme tanto”, escribió Lussania en Instagram.

La locutora de Bésame dedicó el mensaje a su grandísima amiga Cinthia Natalia Solano Cantillo, quien falleció el 11 de setiembre del 2018 tras una larga y conocida lucha contra el cáncer.

Lucy tuvo una relación de amistad con Cinthia, ya que la colocha también luchó varios años contra esa enfermedad.

Lussania Víquez publicó este hermoso mensaje en recuerdo de su amiga Cinthia en sus historias de Instagram. (Instagram/Instagram)

Al mensaje, Lussania le agregó dos lindas fotos que tiene con su amiga, en las que aparecen sonrientes y abrazadas a pesar de la dura lucha que enfrentaron.

A Cinthia le diagnosticaron cáncer de mama metastásico a los 26 años y luchó para que la Caja Costarricense de Seguro Social le diera Trastazumab, un fármaco que la curó del cáncer y le dio gran calidad de vida.

Ella se convirtió en “vocera” de los pacientes con cáncer e incluso fundó la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi).