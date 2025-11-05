(Video) Lussania Víquez deslumbra con elegante sesión de fotos para celebrar sus 40 años

La expresentadora de Informe 11 Las Historias, Lussania Víquez, dejó a sus seguidores con la boca abierta al mostrarse en una faceta poco habitual.

Sus publicaciones más recientes encendieron las redes y provocaron una ola de comentarios que aplauden su estilo, seguridad y madurez.

Lussania Víquez celebrará sus 40 años el próximo 8 de noviembre. (redes/Instagram)

Y es que la guapa apareció con un vestido rojo ajustado al cuerpo, luciendo bronceada, elegante y empoderada, en una sesión fotográfica con la que decidió celebrar la llegada de sus 40 años, este próximo 8 de noviembre.

“Esta sesión fue mucho más que fotos, fue un recordatorio de todo lo vivido, de lo que he superado y lo que está por venir. Gracias a cada uno de ustedes por el cariño”, escribió la comunicadora en su perfil.

Lussania Víquez se mostró muy elegante.

Antes de las fotos, Lussania contó que quiso vivir la experiencia con energía y color:

“Me declaro una blanquita feliz, pero decidida a llegar a mis 40 años con colorcito y sin vasos capilares”, comentó con su característico humor.

La comunicadora sorprendió con una sesión de fotos donde se ve más segura que nunca. Captura (captura /Instagram)

La publicación se llenó de mensajes de cariño y admiración: “Muy bella”, “te ves espectacular”, “una obra de arte”, “el rojo le queda divino”, fueron algunos de los comentarios que resaltan su elegancia y la manera en que sigue inspirando a sus seguidoras.