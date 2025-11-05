Teleguía Farándula

(Video) Lussania Víquez deslumbra con elegante sesión de fotos para celebrar sus 40 años

Lussania Víquez sorprendió con un look lleno de color, elegancia y confianza, mostrando que los 40 se pueden vivir con más seguridad que nunca

Por Fabiola Montoya Salas

La expresentadora de Informe 11 Las Historias, Lussania Víquez, dejó a sus seguidores con la boca abierta al mostrarse en una faceta poco habitual.

Sus publicaciones más recientes encendieron las redes y provocaron una ola de comentarios que aplauden su estilo, seguridad y madurez.

Lussania Víquez celebrará sus 40 años el próximo 8 de noviembre. (redes/Instagram)

Y es que la guapa apareció con un vestido rojo ajustado al cuerpo, luciendo bronceada, elegante y empoderada, en una sesión fotográfica con la que decidió celebrar la llegada de sus 40 años, este próximo 8 de noviembre.

“Esta sesión fue mucho más que fotos, fue un recordatorio de todo lo vivido, de lo que he superado y lo que está por venir. Gracias a cada uno de ustedes por el cariño”, escribió la comunicadora en su perfil.

Antes de las fotos, Lussania contó que quiso vivir la experiencia con energía y color:

“Me declaro una blanquita feliz, pero decidida a llegar a mis 40 años con colorcito y sin vasos capilares”, comentó con su característico humor.

La comunicadora sorprendió con una sesión de fotos donde se ve más segura que nunca. Captura (captura /Instagram)

La publicación se llenó de mensajes de cariño y admiración: “Muy bella”, “te ves espectacular”, “una obra de arte”, “el rojo le queda divino”, fueron algunos de los comentarios que resaltan su elegancia y la manera en que sigue inspirando a sus seguidoras.

