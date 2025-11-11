¿Se enojó Daniel Montoya con Diego Bravo por decirle “llorón”?, Humorista fue tajante con el youtuber

El recién eliminado de Mira quién baila, Daniel Montoya, decidió no entrarle al pleito que se armó luego de que el creador de contenido Diego Bravo lo llamara “llorón” en redes sociales.

Diego Bravo le dijo "llorón" a Daniel Montoya

El humorista de Omega Estéreo fue tajante al decir que no quiere saber nada de polémicas, luego de que varios seguidores notaran que dejó de seguir a Bravo en redes y empezaran a especular sobre si la relación entre ambos estaba quebrada.

Daniel Montoya fue el eliminado el domingo anterior de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Llamamos a Montoya para conocer su versión y, aunque reconoció haber visto los comentarios del youtuber, dejó claro que no piensa responder ni echarle más leña al fuego.

“A mí no me gustan las polémicas, problemas, malos entendidos, nada de eso. Para pelear se necesitan dos, para polémicas también, y de verdad eso es algo que no me gusta. Mejor me reservo los comentarios”, nos dijo muy tranquilo.

Cargar baterías

La reacción de Montoya llega después de que Bravo lo llamara “llorón” tras recibir fuertes críticas del juez Isaac Rovira, quien le dijo que ya había llegado a su tope dentro de la competencia.

Diego Bravo, participante de Mira quién baila y youtuber. (Instagram)

Por ahora, el querido comediante prefiere dejar el asunto atrás y concentrarse en descansar luego de estar nueve galas en Mira quién baila para recargar baterías y estar en todas para los show de fin de año que ya tiene agendados.