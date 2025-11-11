Daniel Montoya deja Mira quién baila agradecido y con 14 kilos menos

Daniel Montoya y su bailarina Tatiana Sánchez fueron los eliminados en la novena gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

“El cuerpo ya pedía descanso”. Con esa frase resumió Daniel Montoya su salida de Mira quién baila (MQB), luego de convertirse este domingo en el cuarto eliminado de esta segunda temporada.

Después de nueve intensas galas, tres nominaciones y muchas horas de ensayo junto a su compañera Tatiana Sánchez, el humorista decidió ver su salida no como una derrota, sino como una oportunidad para agradecer y recuperar fuerzas.

Al final, el público votó más por la periodista Ericka Morera, de la cual reconoció que baila más que él y, por ende, merecía seguir en la competencia.

“Tengo mucho trabajo, bendito Dios, y ya se me estaban complicando hasta los ensayos. En parte, esto también me acomoda un poquito. Además, creo que Keka y Javier merecían seguir, porque lo han hecho muy bien en la pista. Hay que ser realistas: esto es un programa de entretenimiento, pero por encima del entretenimiento está el baile”, reconoció con humildad.

El humorista Daniel Montoya aseguró que su cuerpo ya le estaba pidiendo un descanso después de tanto ensayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El humorista de radio Omega dijo además sentirse muy agradecido por la experiencia vivida y que lo más importante para él fue poder ayudar al Proyecto Daniel, fundación a la que estaba apoyando.

A su vez se siente satisfecho con lo logrado y convencido de que cumplió con creces su meta de representar de la mejor manera al equipo de Toros Teletica y de humor de radio Omega.

“Creo que representé bien al equipo de Omega y al de los Toros. Llegamos hasta la gala nueve, conocí gente maravillosa y me voy feliz. A Tati le agradezco todo lo que me enseñó, me enseñó muy bien, solo que yo aprendo muy poco (dijo entre risas), pero hicimos todo lo que pudimos, lo dimos todo, y yo me voy con eso”, agregó.

Se despidió con su mejor baile

El creador del personaje guanacasteco Guanelgue Esteban Matarrita además, mencionó que siente que se despidió de la pista con su mejor baile, pues a su parecer, la bachata que presentaron a lo último fue muy especial para los dos.

“Sentimos que la bachata fue nuestro mejor baile. Queríamos que fuera el baile de la vergüenza, como para decirle a la gente: vean, sí lo puedo hacer bien. Pero al final fue el baile de despedida. Yo le dije a Tati: ‘este es el last dance, hoy nos vamos’, y ella no me creía, pero uno ya siente cuando llegó hasta ahí. Hasta aquí llegamos, pero muy felices”, confesó.

Daniel Montoya invitó a su colega Irán Blanco "Maleku" y al maquillista Adán Chinchilla a bailar junto a él en su última gala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras terminar su participación en la competencia de baile, Daniel aseguró que lo primero que hará será seguir cuidando su salud, en especial su lesión de rodilla.

Como viene la época más fuerte de trabajo como humorista está planeando someterse una cirugía a principios del otro año para dejar de sufrir tanto.

“En marzo o abril, si Dios quiere, me opero de los meniscos para salir de eso. Pero bueno, algo bueno tuvo tanto baile, porque me dejó 14 kilos 800 gramos menos”, contó, orgulloso del logro físico que le dejó el programa.

Dani además prometió que para seguir haciendo ejercicio planea retomar su faceta de ciclista para seguir fortaleciendo sus rodillas y continuar bajando de peso.

Daniel Montoya dijo estar muy agradecido con su coreógrafa Tatiana Sánchez por todo lo que lo ayudó a avanzar en cada presentación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

Para finalizar dijo irse satisfecho, con el corazón lleno de gratitud y la sonrisa intacta.

“Estoy muy agradecido con Teletica, con Tati, con el público que nos votó y con todos los que nos apoyaron. Me voy feliz, con la cabeza en alto y con muchos recuerdos lindos. Esto fue una experiencia inolvidable.

Además, de que se iba en paz y sin resentimientos con nadie, en especial con el juez español Isaac Rovira, a quien le pidió disculpas públicamente en el programa de este domingo luego que se malinterpretaran sus palabras cuando dijo que lo iba a llevar a la fuente de la Hispanidad si llegaba a la final.