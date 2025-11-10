Televidentes aseguran que Toni Costa “tiene entre ojos” a Ericka Morera en Mira quién baila

Toni Costa volvió a generar debate tras sus comentarios a Ericka Morera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

El público de Mira quién baila Costa Rica no dejó pasar la actitud de Toni Costa hacia Ericka Morera durante la más reciente gala del programa.

Tras un comentario del juez, varios televidentes aseguraron que el coreógrafo “la tiene entre ojos” y que sus observaciones hacia ella son cada vez más personales.

Durante la última gala del programa, Toni Costa dirigió unas palabras a Ericka Morera que levantaron polémica entre los seguidores del formato.

“Te tengo que decir algo, vale, y es que veo que tienes grandes problemas con fijarte en lo que ocurre con las conversaciones que tengo con los otros en cuanto a opiniones. Pienso que esa energía tienes que enfocarla en ti, hacerla a tu favor porque está jugando en tu contra. No te fijes en nadie, compite contra ti misma, siempre; el resto que decida el jurado y el público en su casa”, expresó el español en vivo.

Luego de que la producción de Mira quién baila Costa Rica compartiera el clip en redes sociales. La mayoría de televidentes consideraron que el juez ha sido “demasiado crítico” con la expresentadora y hasta expresaron que pareciera tener algo personal contra ella.

Recordemos que en una de las primeras galas, Toni Costa ya había generado polémica al decirle a Ericka Morera que le hubiera gustado verla con un traje más corto para apreciar mejor sus movimientos, lo que fue catalogado por algunos como un comentario inapropiado.

“Pasó de los piropos inapropiados a lo personal. Deja mucho que decir en el ámbito laboral”, “Hace varias galas que la trae entre ojos, podrá hacer el mejor baile y ya está listo para tirarle duro”, “Ahora siempre le dice algo feo a Ericka”, “De un par de galas para acá, este juez se lo ha agarrado personal”, “Tony ya la tiene entre ojos, es muy evidente”, se lee en algunos comentarios.

Si se ven los comentarios de la publicación, la mayoría de mensajes son en defensa de la expresentadora y críticas al español, mientras que unos pocos aseguraron que el juez simplemente “hace su trabajo con exigencia”.

Por ahora, Ericka Morera no ha hecho comentarios al respecto, pero la discusión en redes continúa y el público espera con expectativa qué pasará en la próxima gala del reality.

Una experta dio su opinión

Flor Urbina conversó con La Teja sobre los comentarios de Toni Costa en Mira quién baila, ya que cada gala el español genera reacciones distintas con sus opiniones. La exjurado explicó que conoce bien cómo funciona el programa y aseguró que la producción nunca les pide crear conflictos ni polémicas.

Urbina defendió la independencia que tiene cada miembro del jurado, pero señaló que en esta temporada algunos parecen más interesados en “quedar bien” con el público que en evaluar con objetividad a los participantes.

Según explicó, en las primeras galas se abusó de los halagos y eso confundió a varios concursantes, quienes no entendían por qué resultaban nominados si antes solo recibían elogios. Ahora, dijo, la situación cambió y los jueces se enfocan más en los errores que en los aciertos.

También cuestionó los comentarios ambiguos, como cuando se otorga el premio ¡Wao! a una pareja y luego se afirma que estuvo cerca de ser nominada. Para ella, eso solo genera confusión tanto en los participantes como en la audiencia.

Flor insistió en que el papel del jurado debe ser técnico y coherente, sin favoritismos ni frases como “vos sos mi gallo” o “esta es mi favorita”, pues eso puede afectar el desempeño de los concursantes. “Un jurado no está para caerle bien a la gente, está para evaluar con claridad y justicia”, afirmó.

Finalmente, recordó que las discusiones y análisis del programa se pueden ver en Dancing Sin Filtros, el espacio que conduce junto a Amanda Moncada, María Cruz Leiva y Steven Barahona, los lunes a las 7 p.m. en su canal de YouTube, Flor Urbina TV.

Este medio también intentó hablar con el juez Toni Costa, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.