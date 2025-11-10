La tercera sí fue la vencida para Daniel Montoya en Mira quién baila

Daniel Montoya fue el eliminado en la novena gala de Mira quién baila, luego de su tercera nominación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La tercera fue la vencida para el humorista Daniel Montoya, quien tuvo que abandonar la competencia de Mira quién baila (MQB) al no lograr los votos suficientes para seguir en la pista.

El público al final decidió salvar a la periodista Ericka “Keka” Morera, quien era la otra nominada para esta novena gala, luego de obtener más de 52% de los votos.

Antes de anunciar quién sería el cuarto eliminado de esta segunda temporada, los jueces anunciaron que la pareja ¡Wow! de la noche fue Mariana Uriarte y Michael Rubí.

LEA MÁS: Mira quién baila tendrá un nuevo presentador en la gala de esta noche, ¿qué pasó con Edgar Silva?

TeamKeka, al final el público decidió dejar a Ericka Morera en la competencia de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero no solo eso anunció el jurado sino que también que la doctora Katherine Campbell y el presentador Ítalo Marenco los nuevos nominados de esta temporada.

Ya solo quedan tres galas para la gran final que será el 30 de noviembre.

Al final de la gala Ítalo Marenco salió nominando junto a Katherine Campbell. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Gala llena de estrellas

Esta gala fue realmente especial, pues los competidores no solo debieron bailar una coreografía junto a su bailarín sino que tuvieron que hacer una segunda presentación junto a un invitado.

La modelo Kimberly Loaiza fue la primera invitada en salir a bailar junto a Jeff On y después le tocó a los convocados por Daniel que fueron el maquillista Adán Chinchilla y el locutor Irán Blanco “Maleku”.

Nancy Dobles fue invitada por Ericka Morera a bailar en esta novena gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La presentadora Nancy Dobles fue invitada por Keka y ambas ofrecieron un espectáculo cargado de mucha sensualidad y sabor. La porteña estaba muy feliz porque sus hijos Daniel y Gabriel llegaron a apoyarla.

LEA MÁS: Pese al divorcio, Montserrat Del Castillo recibió un apoyo muy especial antes de su baile en Mira quién baila

Su compañera de Teletica Montserrat Del Castillo bailó junto a Mariana Uriarte y Michael Rubí y dejaron a todos con la boca abierta al ver las alzadas que hicieron juntos.

Michael Rubí hizo prácticamente volar a su compañera Mariana Uriarte y a Montserrat Del Castillo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También estuvo en la pista Keyla Sánchez junto a Neto Rangel y los invitados más destacados y que más animaron al público fueron los de Ítalo Marenco, quien llevó a Maurico “Chunche” Montero, Claudio Jara y Roger Flores.

Este domingo también bailó el actor Mauricio Astorga, quien a ritmo de merengue provocó que sus compañeros de la mesa de jueces se pusieran de pie a aplaudirlo.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez vivió un procedimiento médico que la dejó sin palabras durante su viaje a China