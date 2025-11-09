Mira quién baila tendrá un nuevo presentador en la gala de esta noche, ¿qué pasó con Edgar Silva?

Edgar Silva ha sido el presentador oficial de Mira quién baila en las dos temporadas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mira quién baila (MQB) prepara varias sorpresas para esta novena gala, la cual promete estar cargada de ritmo, emoción y muchas caras conocidas en la pista.

El reality, que se transmite desde el estudio Marco Picado, tendrá de todo un poco, entre ellas, la esperada presentación del actor Mauricio Astorga, la cuarta eliminación de la temporada y las participaciones especiales de varios invitados como Nancy Dobles, Keyla Sánchez y el exfutbolista Mauricio “Chunche” Montero.

Serán tres presentadores

Pero eso no es lo único que tendrá al público pegado al televisor. Resulta que la carismática presentadora Natalia Rodríguez no estará esta semana, ya que anda de viaje en China, y por esa razón su puesto lo tomará nada más y nada menos que su gran amigo y también presentador Mauricio Hoffmann.

El “Macho” se unirá a Edgar Silva y Natalia Carvajal para conducir el programa, que inicia a las 7 p.m..

La productora del reality, Vivian Pereza, confirmó la noticia a Teletica.com, dejando claro que será una noche diferente, con la energía que caracteriza a Hoffmann y la complicidad que tiene con los demás presentadores.

Mauricio Hoffmann será el presentador invitado esta noche en Mira quién baila. (Instagram)

Por si fuera poco, esta aparición especial llega en un fin de semana muy significativo para el presentador, quien este sábado 8 de noviembre celebró su cumpleaños número 42.

Cabe recordar que los nominados esta semana son Ericka “Keka” Morera y Daniel Montoya.