(Video) Isaac Rovira, de Mira quién baila, conoció la Fuente de la Hispanidad y Daniel Montoya se la presentó

El juez de Mira quién baila, Isaac Rovira, conoció la Fuente de la Hispanidad y fue el comediante Daniel Montoya quien le presentó el icónico lugar, ubicado en San Pedro de Montes de Oca.

Rovira se quedó con el clavo de conocer el sitio luego de que Daniel, participante del reality de baile de Teletica, se lo mencionara hace unos días en una de las galas. Dicho sea de paso, fue un comentario del humorista que mucha gente tomó a mal.

Isaac Rovira es juez de Mira quién baila Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: Daniel Montoya aclara el porqué de su comentario sobre la fuente de la Hispanidad en Mira quién baila

El juez español quedó con la duda del lugar, por lo que en estos días salió de canal 7 hasta San Pedro, no sin antes pasar por los lagos de La Sabana y del parque de La Paz.

Al llegar a San Pedro, en el lugar estaba Daniel Montoya, quien lamentó que la fuente estuviera apagada y sin agua.

Daniel explicó a Isaac que en ese lugar es donde se realizan las grandes celebraciones nacionales y bromeó con que es el lugar donde iría a festejar si gana Mira quién baila.

Isaac Rovira conoce la Fuente de la Hispanidad

LEA MÁS: Productora de Mira quién baila aclara pleito entre Daniel Montoya y juez español

Mucha gente asumió como irrespetuoso el comentario que le hizo Daniel al juez en el programa de canal 7, pero el comediante después explicó que todo surgió por una publicación que hicieron en TD Más y que no tenía nada que ver con la interpretación que muchos le dieron.