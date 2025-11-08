Farándula

(Video) Isaac Rovira, de Mira quién baila, conoció la Fuente de la Hispanidad y Daniel Montoya se la presentó

Juez de Mira quién baila y comediante bromearon una vez con comentario que surgió en el reality de baile y que mucha gente interpretó mal

Por Manuel Herrera

El juez de Mira quién baila, Isaac Rovira, conoció la Fuente de la Hispanidad y fue el comediante Daniel Montoya quien le presentó el icónico lugar, ubicado en San Pedro de Montes de Oca.

Rovira se quedó con el clavo de conocer el sitio luego de que Daniel, participante del reality de baile de Teletica, se lo mencionara hace unos días en una de las galas. Dicho sea de paso, fue un comentario del humorista que mucha gente tomó a mal.

19/10/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #6. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce En la fotografía: Isaac Rovira
Isaac Rovira es juez de Mira quién baila Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El juez español quedó con la duda del lugar, por lo que en estos días salió de canal 7 hasta San Pedro, no sin antes pasar por los lagos de La Sabana y del parque de La Paz.

Al llegar a San Pedro, en el lugar estaba Daniel Montoya, quien lamentó que la fuente estuviera apagada y sin agua.

Daniel explicó a Isaac que en ese lugar es donde se realizan las grandes celebraciones nacionales y bromeó con que es el lugar donde iría a festejar si gana Mira quién baila.

Isaac Rovira conoce la Fuente de la Hispanidad

Mucha gente asumió como irrespetuoso el comentario que le hizo Daniel al juez en el programa de canal 7, pero el comediante después explicó que todo surgió por una publicación que hicieron en TD Más y que no tenía nada que ver con la interpretación que muchos le dieron.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

