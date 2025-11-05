Daniel Montoya aclara el porqué de su comentario sobre la fuente de la Hispanidad en Mira quién baila

El comediante Daniel Montoya explicó este martes el “detrás de cámaras” del comentario que hizo el domingo sobre la fuente de la Hispanidad, dirigido al juez Isaac Rovira en el programa Mira quién baila de canal 7, el domingo pasado.

LEA MÁS: ¿Le faltó el respeto con lo que dijo Daniel Montoya a Isaac Rovira?

Daniel Montoya baila con Tatiana Sánchez en Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así nació el comentario

Rovira criticó con fuerza a Daniel por su desempeño en la pista del reality y el humorista, algo incómodo, respondió diciendo que todos irían a celebrar a la fuente de la Hispanidad, incluso, insinuando que el juez estaba invitado.

El comentario fue tomado por muchos como una falta de respeto, lo que generó decenas de comentarios en redes sociales.

LEA MÁS: Isaac Rovira se defiende tras polémica con Daniel Montoya: “Él es el que menos baila”

Daniel Montoya aclara comentario sobre Fuente de la Hispanidad a juez de Mira quién baila

Daniel contó el verdadero motivo

Este martes, a través del Instagram de su compañera en la pista de baile, Tatiana Sánchez, Montoya explicó lo que realmente quiso decir.

“Le han dado muchas vueltas al asunto, pero, Dani, ¿por qué dijo lo de la fuente de la Hispanidad?”, le preguntó Tatiana en redes.

Montoya respondió: “Le voy a decir por qué: el 5 de octubre, cuando nos salvamos de la primera eliminación, los amigos de TD Más hicieron una publicación donde pusieron: ‘Se salvó Daniel Montoya en Mira quién baila’ con fotos y una pura celebración (en la fuente de la Hispanidad). A eso me refería. Lamentablemente la gente le puso otro contexto y lo consideró como falta de respeto, y no es así”, aclaró.

LEA MÁS: Productora de Mira quién baila aclara pleito entre Daniel Montoya y juez español

Inspirado en la marea roja

Junto con el video, Daniel compartió la publicación de TD Más, donde aparecen imágenes de la famosa marea roja en la fuente de la Hispanidad durante el Mundial de Brasil 2014, cuando la Selección Nacional hizo historia.

Tatiana Sánchez, bailarina de Daniel Montoya en Mira quién baila, pidió al comediante explicar el "detrás de cámaras" de su comentario sobre la fuente de la Hispanidad. Fotografía: instagram Tatiana Sánchez. (Instagram/Instagram)

Pone fin a la polémica

Con esta aclaración, Montoya dejó claro que nunca tuvo intención de faltarle el respeto a Isaac Rovira, quien ha sido uno de los jueces más exigentes con él en la competencia, ni a nadie en el programa o a los televidentes.

LEA MÁS: “Daniel, no sea llorón”: exparticipante de Mira quién baila le lanza dardo a Daniel Montoya