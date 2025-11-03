Isaac Rovira se defiende tras polémica con Daniel Montoya: “Él es el que menos baila”

El ambiente en la octava gala de Mira quién baila estuvo más caliente que una pista de salsa en pleno carnaval.

Lo que comenzó como una noche de competencia se convirtió en tremendo alboroto después de un cruce de palabras entre el humorista Daniel Montoya y el juez español Isaac Rovira, quien ahora es señalado por algunos televidentes como “el juez malo” del programa de Teletica.

Todo empezó cuando Rovira dio su crítica al comediante, quien viene bailando lesionado desde hace varias semanas. Aunque el europeo reconoció su esfuerzo, le dijo de frente que era el que “menos bailaba” de los concursantes.

Las palabras no le cayeron nada bien a Montoya, señalando que el juez no lo tiene entre sus favoritos y después en sus redes sociales, dejó ver su malestar al decir que: “Me avergonzaron en televisión nacional y tiraron al piso el trabajo de Tati (Tatiana Sánchez, su coreógrafa). Ella y yo hemos realizado durante todas estas galas”.

Ante la polémica, La Teja habló directamente con Isaac, quien dio su versión de los hechos y aseguró que todo ha sido un malentendido.

“¡Madre mía!, ya lo sé, me han colgado una etiqueta de juez malo, pero no pasa nada, forma parte del show. En algún momento alguien tiene que decir cosas. No sé si es la verdad o no, pero es mi verdad, mi manera de pensar”, aclaró el bailarín y coreógrafo español, visiblemente tranquilo, aunque sorprendido por el revuelo que se armó.

Rovira defendió su posición asegurando que nunca le faltó el respeto a Daniel, y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Si toman bien el video desde el principio, verán que yo le digo que le admiro, que ha hecho un gran esfuerzo, que lo que ha conseguido con la lesión es un éxito y que debería estar muy contento de dónde ha llegado. De hecho, la semana pasada yo lo defendí. Dije que había mejorado muchísimo y lo creía de verdad”, explicó.

Sin embargo, el juez quiso dejar claro que su papel en la competencia no es evaluar sacrificios, ni simpatías, sino baile.

“Le dije que estamos en la gala ocho, que todos los que quedan bailan mejor que él y que debía ser consciente de eso, pero eso no le quita mérito. Yo no estoy ahí para valorar el esfuerzo, porque si fuera por esfuerzo, ganarían todos. Todos sudan, todos se golpean, todos se esfuerzan. Yo estoy para juzgar baile, y como bailarín, él es el que menos baila. Esa es la realidad”, sostuvo sin titubeos.

No hay intención de herir

Sobre las palabras de Montoya, quien afirmó sentirse humillado, Isaac también fue tajante al decir que estaba en desacuerdo con eso.

“En ningún momento mi intención fue humillar a nadie, y sigo firme en mi opinión de que no lo hice. Decirle que lo admiro, que ha hecho un esfuerzo gigante, pero que los demás bailan mejor que él, no es una humillación. Si eso se percibe como tal, me sabe mal por él, pero yo no le dije nada ofensivo”, señaló.

El español insistió en que sus críticas no fueron personales y que respeta mucho el trabajo del humorista. “Yo no le he dicho que es un desastre, ni que baila fatal, ni que se pudo haber quedado en la casa. Jamás. Simplemente di mi punto de vista técnico”, remarcó.

Le consultamos si tiene favoritos en el programa, como dice Daniel, pero lo negó tajantemente.

“No tengo preferencia por nadie. Valoro cada gala por separado, como si no conociera a los participantes. Obviamente, después de ocho semanas uno ya tiene su opinión sobre quién baila mejor o peor, pero eso no es favoritismo, es observación. A ‘Keka’ (Ericka Morera) le he dicho muchas veces que me gusta cómo baila y la considero finalista, pero igual la nominamos (este domingo), porque no se trata de gustos personales, sino del desempeño en cada gala”.

Daniel Montoya va por se tercera nominación

Sin enemistad y con respeto

A pesar de la tensión que se vivió en el set, el juez asegura que no hay ninguna enemistad con Montoya y que esta semana seguirá trabajando junto a él y los demás concursantes como siempre.

“Que va, no, no hay enemistad. Yo encantado. Sé que es un programa de televisión, que las emociones están a flor de piel, pero yo sigo apoyando a todos para que den lo mejor de sí”, dijo muy tranquilo.

Incluso se tomó con humor la frase que lanzó el comediante, quien prometió llevarlo a la Fuente de la Hispanidad si lograba llegar a la final.

“No sé cuál es ese contexto, pero me pareció algo anecdótico, simpático. Supongo que quiso decir que si llega a la final sería su manera de demostrar que lo logró aunque yo no lo creyera posible, y me parece bien. Lo importante es que siga esforzándose”, comentó.

Diferencias naturales entre jueces

El español también se refirió a los comentarios de su colega Toni Costa, quien públicamente ha manifestado que Daniel es su “gallo” y lo quiere en la final.

Según Rovira, las diferencias de criterio entre jueces son completamente normales.

“Por eso somos cuatro jueces. En las competencias internacionales de baile hay hasta nueve, precisamente porque cada uno ve cosas distintas. Toni tiene su manera de pensar, igual que Mauricio (Astorga) e Isabel (Guzmán). A veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, porque el nivel de los concursantes es muy parejo. Esto no es solo baile, también es televisión, show, entretenimiento, y eso influye”, explicó.

El juez concluyó diciendo que seguirá siendo honesto aunque eso lo convierta en el “villano” del panel.

“Yo digo las cosas como las siento. A lo mejor mi forma de hablar o mi manera directa, o incluso mi acento, hacen que la gente lo tome de otra forma, pero mi intención no es hacer daño a nadie. Si eso me convierte en el juez malo, pues ni modo, lo acepto, pero prefiero ser sincero a quedar bien con todos”, sentenció con firmeza.