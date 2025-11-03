Nancy Dobles, Montserrat del Castillo, Keyla Sánchez estarán en la pista de Mira quién baila

Nancy Dobles se une a la novena gala de Mira Quién Baila junto a los participantes. (Teletica Formatos /Cortesía)

La novena gala de Mira quién baila Costa Rica viene recargada de talento y sorpresas. Este domingo, Nancy Dobles, Montserrat del Castillo, Keyla Sánchez y otros famositicos se unirán a los participantes en la pista, en una competencia que promete emociones, ritmo y momentos inolvidables.

Los nombres de los famosos se confirmaron gracias a la periodista Minerva Rojas, quien adelantó que esta gala será muy diferente: cada participante bailará con un famoso, lo que añadirá un nuevo nivel de emoción al programa.

Katherine Campbell mantiene en misterio quién será su famoso compañero en la pista. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Entre las parejas ya confirmadas: Daniel Montoya compartirá pista con Adán Chinchilla, maquillista del canal; Mariana Uriarte saldrá con Montserrat del Castillo; Ericka Morera se unirá a Nancy Dobles; y Neto Rangel bailará con Keyla Sánchez.

Katherine Campbell mantuvo en misterio quién sería su pareja, dejando a todos con intriga: “El público lo está pidiendo, es una persona que le gusta mucho el fútbol y anotó dos goles hoy domingo (en referencia a su hermano Joel). También tenemos a Naomy Valle, campeona de Mira quién baila”, señaló la morena.

Además, Jeff On pondrá ritmo y diversión junto a Kimberly Loaiza, prometiendo que la pista se llenará de energía y buen humor.

Sin duda, esta novena gala se perfila como una de las más emocionantes de la temporada, donde famosos y participantes unirán talento, carisma y pasión por el baile.