Nancy Dobles, Montserrat del Castillo, Keyla Sánchez estarán en la pista de Mira quién baila

Esta vez no bailan solos: los participantes de Mira quién baila tendrán a famosos como parejas y la competencia promete subir de nivel

Por Fabiola Montoya Salas
Sétima gala de Mira quién baila, segunda temporada 2025
Nancy Dobles se une a la novena gala de Mira Quién Baila junto a los participantes. (Teletica Formatos /Cortesía)

La novena gala de Mira quién baila Costa Rica viene recargada de talento y sorpresas. Este domingo, Nancy Dobles, Montserrat del Castillo, Keyla Sánchez y otros famositicos se unirán a los participantes en la pista, en una competencia que promete emociones, ritmo y momentos inolvidables.

Los nombres de los famosos se confirmaron gracias a la periodista Minerva Rojas, quien adelantó que esta gala será muy diferente: cada participante bailará con un famoso, lo que añadirá un nuevo nivel de emoción al programa.

28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Katherine Campbell mantiene en misterio quién será su famoso compañero en la pista. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Entre las parejas ya confirmadas: Daniel Montoya compartirá pista con Adán Chinchilla, maquillista del canal; Mariana Uriarte saldrá con Montserrat del Castillo; Ericka Morera se unirá a Nancy Dobles; y Neto Rangel bailará con Keyla Sánchez.

Katherine Campbell mantuvo en misterio quién sería su pareja, dejando a todos con intriga: “El público lo está pidiendo, es una persona que le gusta mucho el fútbol y anotó dos goles hoy domingo (en referencia a su hermano Joel). También tenemos a Naomy Valle, campeona de Mira quién baila”, señaló la morena.

Además, Jeff On pondrá ritmo y diversión junto a Kimberly Loaiza, prometiendo que la pista se llenará de energía y buen humor.

Sin duda, esta novena gala se perfila como una de las más emocionantes de la temporada, donde famosos y participantes unirán talento, carisma y pasión por el baile.

