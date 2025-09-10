Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”

Montserrat del Castillo habló de su separación como nunca antes lo había hecho. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Monserrat del Castillo reconoció que el fin de su matrimonio con el chef mexicano Jhona Monroy representó un verdadero fracaso para ella.

Luego de cinco años de casados, la presentadora de canal 7 confirmó en febrero pasado la crisis matrimonial por la que pasaba y que la llevó a separarse de su marido, con quien tiene un hijo de cinco añitos.

LEA MÁS: ¿Montserrat del Castillo se separó y está en proceso de divorcio? Esto sabemos

Casi siete meses después de dar a conocer la noticia, Montse se volvió a referir al proceso que vivió y vive separada de su esposo. Lo hizo en el capítulo más reciente del pódcast de la presentadora y locutora Johanna Villalobos.

“Este año es un año difícil. Es un año en el que Dios me ha sacado de mi zona de confort o yo lo decidí”, dijo la figura de De boca en boca antes de comenzar a hablar sobre uno de los capítulos más tristes e inesperados de su vida personal.

“Yo había querido construir una familia toda mi vida y eso se me desmoronó el año pasado y he tenido que enfrentarlo. Yo me casé, era algo que realmente quería. Duré cinco años casada”, continuó la guapa y talentosa presentadora de canal 7 confirmando que su crisis matrimonial comenzó en el 2024 y se acentuó al inicio de este año.

Montserrat del Castillo fue la invitada más reciente del pódcast de Johanna Villalobos. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

LEA MÁS: Montserrat Del Castillo confirma que tiene su relación de pareja “en pausa” y pide respeto

Montserrat del Castillo se fue a tiempo

Debido a ese anhelo que tenía de ser esposa, mamá y construir su propia familia es que Montse consideró su separación como un fracaso.

“¿Lo ve como un fracaso?”, preguntó Johanna a Montserrat respecto la decisión que tomó sobre su vida sentimental.

“Lo he sentido y lo he vivido así. Al menos el luto que yo he vivido todos estos meses han sido así, como de un fracaso; sin embargo, siento que era lo mejor. El irse por la puerta de adelante es lo más loable y leal que usted puede hacer con usted y con la otra persona. “Si uno quiere, también apartarse es querer, e irse a tiempo es lo más difícil que he hecho en mi vida porque no es una decisión que pasa porque el volcán ahí está haciendo erupción; no, el volcán no ha hecho erupción, se ve divino, todo está floreciendo, se ve divino. Eso, irse a tiempo, es algo que nadie hace. La gente se va a pedazos por la puerta de atrás. Yo vi las cosas antes y los dos lo vimos y tomamos una decisión de que se requería demasiada fuerza de voluntad y demasiado amor”, continuó.

LEA MÁS: A Montserrat del Castillo aún le duele la “herida” que le dejó Renzo Rímolo hace 10 años

Del Castillo mencionó que ella quería hacer su separación lo más tranquila que pudiera y a tiempo.

“Cuando uno lo hace a tiempo, hay tiempo para poder reconstruir lo que quede. Han pasado cosas que, claramente, nunca voy a exponer, pero han pasado cosas después de la separación que me hicieron a mí pensar y sopesar que yo valía más, porque los egos, las cosas que me hizo y lo que no me hizo, todo eso sale a relucir. Yo he puesto siempre por encima a mi hijo y eso no ha sido fácil para mí”, agregó.

Montserrat del Castillo y Jhona Monroy se casaron en el 2019. Fotografía: Archivo LT.

Respecto a si estaría abierta a darle una nueva oportunidad al amor, Montserrat dijo que hace poco una persona le dijo que ya no sería fácil porque había un hijo de por medio.

“Si me tengo que quedar sola, todo bien. Ya no me da miedo. Sí me dan miedo algunas cosas pero yo, ahorita, estoy viviendo un luto y no puedo adelantar algo que no sé si va a pasar. Tengo que vivir primero lo que estoy viviendo ahorita”, enfatizó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco le salvó la vida a Montserrat del Castillo días antes de su llegada a Teletica