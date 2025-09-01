A Montserrat del Castillo aún le duele la “herida” que le dejó Renzo Rímolo hace 10 años

Montserrat del Castillo evidenció que una herida que le causó Renzo Rímolo hace 10 años aún no le sana. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Montserrat del Castillo no disimuló nada y este lunes en De boca en boca evidenció que la “herida” que le dejó Renzo Rímolo hace 10 años aún no sana y todavía le duele.

En noviembre del 2015, Del Castillo y Renzo disputaron la final de la segunda temporada de Dancing with the Stars, reality que ganó el locutor y creador de contenido gracias al voto popular.

El triunfo de Renzo parece que aún le duele a Montserrat, quien se refirió sobre eso este inicio de semana aprovechando una nota que presentaron en el programa farandulero de canal 7 sobre el youtuber.

Si bien Renzo no estaba hablando nada relacionado con baile, Montse tiró la chinita al dar sus impresiones sobre la rutina de cuidado facial que lleva la exfigura de Los 40 Principales para verse siempre joven, el enfoque del reportaje.

Montserrat del Castillo y Billy Corado hicieron pareja en la segunda temporada de Dancing witrh the Stars en el 2015. Fotografía: Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

“Yo sí creo que el hombre tiene que tener ese cuidado (el facial)”, afirmó Montserrat en un primer momento.

Luego se valió de una broma que hizo Renzo sobre las canas para vincular su experiencia de compartir con él como compañero en Dancing with the Stars (DWTS) 2015.

“Toda la vida ha sido así. Vieras lo que fue compartir toda una temporada con él. Yo lo quiero felicitar por ese primer lugar en DWTS que nunca voy a olvidar. Increíble”, afirmó Montse.

Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann le pegaron color a Montse porque es un tema que, tantos años después, todavía la guapa no supera.

Renzo ganó DWTS en el 2015 junto a Yessenia Reyes gracias al voto de la gente y aunque Montserrat del Castillo era la finalista que mejor bailaba, se tuvo que conformar con un tercer puesto, pues el segundo lugar se lo dejó, esa vez, Mauricio “Chunche” Montero.

Renzo Rímolo y Yessenia Reyes ganaron la segunda temporada de Dancing with the Stars en el 2015. Fotografía: Adrián Soto. (Adrian soto)

