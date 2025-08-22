Ítalo Marenco le salvó la vida a Montserrat del Castillo días antes de su llegada a Teletica

Montserrat del Castillo contó este viernes que hace unos días Ítalo Marenco le salvó la vida. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo contó este viernes que hace unos días Ítalo Marenco le salvó la vida.

La presentadora de canal 7 confesó en medio de la euforia y el caluroso recibimiento que le dieron en Teletica a la exfigura de Repretel.

En un intercambio de palabras al aire, en el programa De boca en boca de este viernes, la guapa de Del Castillo mencionó que está viva gracias a Ítalo.

Según contó, hace unos días coincidieron en un evento privado. En la actividad sirvieron un pescado, pero la porción que a ella le tocó traía una espina.

Montse no se percató de eso hasta que la espina se le atravesó en la garganta, por lo que casi se ahoga.

“Se me pegó una espina, estaba comiendo y se me pegó una espina. Ítalo me salvó la vida. Estábamos en un evento”, afirmó Montserrat.

Ítalo Marenco fue confirmado este viernes para Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (redes/Instagram)

Ítalo Marenco llegó este viernes a Teletica tres semanas después de renunciar a Repretel y a dos de la última vez que apareció en canal 6.

El viaje de Ítalo por el canal del trencito será Mirá quien baila, pero su destino definitivo será Buen día, la revista matutina de canal 7.

