Bismarck Méndez sorprendió con lo que dijo sobre la llegada de Ítalo Marenco a Teletica

Ítalo Marenco se subió al trencito de canal 7 para Mira quién baila

Por Manuel Herrera
Ítalo Marenco
Bismarck Méndez sorprendió con todo lo que dijo al darle la bienvenida a Ítalo Marenco en canal 7. Fotografía: Captura. (Captura de video/Captura de video)

Ítalo Marenco es, oficialmente, figura de Teletica. Así lo confirmó canal 7 este viernes en De boca en boca, tras anunciar el fichaje del ex-Repretel para Mira quién baila.

Tras salir a la luz lo que era un secreto a voces, Bismarck Méndez, presentador del programa farandulero del 7, sorprendió a todos al darle la bienvenida a Marenco.

El querido Patacón confesó el cariño que le tiene a Ítalo y dijo que tenerlo en Teletica le provoca mucha nostalgia.

“¡Bienvenido, Ítalo. Él sabe lo que lo quiero, aprecio y admiro y me trae muchos recuerdos porque trabajé mucho tiempo con el papá de Ítalo (don Álvaro Marenco) y verlo ahora me pone muy contento”, afirmó Méndez.

Ítalo Marenco
Ítalo Marenco se convirtió en figura de Teletica este viernes. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Además de su carrera televisiva, Bismarck también es actor por lo que compartió con don Álvaro en algunos proyectos, pues el progenitor de Ítalo era un destacado actor costarricense.

Don Álvaro falleció el 9 de febrero del 2023 por cáncer, de ahí que el recuerdo de Bismarck con la llegada de Ítalo al 7 tuviera tintes de nostalgia.

