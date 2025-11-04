“Daniel, no sea llorón”: exparticipante de Mira quién baila le lanza dardo a Daniel Montoya

El exparticipante de Mira quién baila Costa Rica, Diego Bravo, le lanzó un fuerte mensaje a Daniel Montoya luego de que el humorista mostrara su lado más sensible tras una crítica del jurado. “Daniel, no sea llorón”, le soltó sin filtros, generando una ola de comentarios entre los seguidores del programa.

La polémica estalló luego de que en la última gala de Mira quién baila Costa Rica se diera un encontronazo entre Daniel Montoya y el juez Isaac Rovira.

Diego Bravo fue claro al decir que Mira quién baila es una competencia de baile, no de chistes. (Lilly Arce)

Rovira le dijo a Montoya que había llegado a su tope dentro de la competencia, comentario que el participante no tomó nada bien y que dividió opiniones entre los televidentes.

Ante esto, Diego Bravo, quien también formó parte del formato en temporada anterior, decidió dar su opinión sin filtros.

“El formato no busca gente que sepa bailar, busca gente famosa que intente hacerlo bien. Rovira le dijo a Dani que él no baila igual que el resto de sus compañeros, pero ha hecho buen trabajo porque se mueve a pesar de las lesiones”, comentó Bravo.

Diego Bravo habló sobre Daniel Montoya.

El exconcursante agregó que en la competencia nadie está pisoteando el trabajo de Tatiana, la bailarina que acompaña a Montoya, sino que el humorista simplemente se sintió ofendido por las observaciones.

“Hay que entender que es una competencia de baile, no de chistes. No es La Dulce Vida de Repretel, que creo que ese formato le iría más, porque eso es lo que él hace: humor. Lo han salvado bastante de la competencia”, añadió Bravo.

El también influencer aprovechó para mencionar que lo que más le molestó fue el comentario que Montoya hizo sobre la Fuente de la Hispanidad, luego de su intercambio con Rovira.

Daniel Montoya no tomó bien las críticas del juez Isaac Rovira durante la última gala del programa. (Teletica Formatos/Cortesía)

“Eso me pareció una falta de respeto, todos los ticos entendemos el contexto. No tiene nada que ver con favoritismo, como él dice. Creo que es pura competencia de rating. Dani, no sea llorón. Por más esfuerzo que Tatiana haga, no va a lograr que baile, porque no es su fuerte, y está bien, porque al final no es bailarín, solo hace lo que puede”, afirmó Bravo.

A pesar de sus críticas, el exparticipante aclaró que no tiene nada personal con Daniel Montoya ni con el resto de concursantes, pero sí quiso dar su punto de vista sobre los resultados del programa.

“Había gente que se equivocó y no le dijeron nada. Mi hipótesis es que quieren sacar a Daniel. Esto no es nada personal, pero debieron nominar a Katherine Campbell porque se equivocó, y también a Daniel, porque ya ha estado varias veces en esa posición”, concluyó.

El comentario de Montoya sobre la Fuente de la Hispanidad fue uno de los más comentados de la noche. (Captura de video/Captura de video)

Además, Bravo aseguró que Ericka Morera no debía ser nominada, ya que a su criterio fue una de las que mejor bailó en la gala.

“Bailó bien, tuvo presencia y ritmo. Hay que ser justos con todos”, sentenció.