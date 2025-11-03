Farándula

Productora de Mira quién baila aclara pleito entre Daniel Montoya y juez español

Tras el intercambio entre Daniel Montoya e Isaac Rovira, la productora salió a enfriar los ánimos

Por Silvia Núñez

La bronca que se armó entre el humorista Daniel Montoya y el juez español Isaac Rovira, durante la octava gala de Mira quién baila (MQB), sigue dando de qué hablar.

Todo se originó luego de que Rovira lanzara una crítica fuerte sobre la coreografía del comediante y su coreógrafa Tatiana Sánchez, lo que no le cayó nada bien a Daniel.

Daniel Montoya ha bajado 13 kilos desde el inicio de la competencia (camisa rosada) hasta ahora.
Daniel Montoya asegura que el juez Isaac Rovira no ve el esfuerzo que tanto él como su compañera de Tatiana Sánchez hace cada gala. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De hecho, el humorista de radio Omega dijo que se sintió avergonzado en televisión nacional y que ninguna otra gala lo había golpeado tanto como esta del domingo.

Ante el alboroto que se armó, la productora del programa, Vivian Peraza, de Teletica Formatos, salió a aclarar el asunto y ponerle hielo al pleito.

“Cada quien toma las cosas como quiere. El juez está haciendo su trabajo, él es profesional en baile y sus acotaciones fueron sobre su baile, que es lo que a él le toca evaluar”, dijo defendiendo el actuar del español.

Vivian Peraza, productora de canal 7, informó este lunes sobre las honras fúnebres de su familiar, quien fue hallado sin vida el sábado en Liberia
Vivian Peraza es la productora del formato Mira quién baila de Teletica. (Instagram)

Peraza agregó que el juez, al inicio de su comentario, valoró el “esfuerzo y crecimiento” del participante, por lo que no todo fue malo.

La productora recalcó que en un programa en vivo las emociones están a flor de piel, pero que todo se maneja con respeto y forma parte del show.

Este próximo domingo 9 de noviembre, los siete participantes que aún quedan en competencia deberán presentar una coreografía solos con su coreógrafo y, además, otra con un famoso al que invitaron a la pista.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

