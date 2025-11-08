Montserrat del Castillo evidencia el tamaño de su corazón con gesto hacia participante de Mira quién baila

Un gesto de Montserrat del Castillo con una de las participantes de Mira quién baila dejó ver el tamaño del corazón de la presentadora de De boca en boca.

Montse participará este domingo en la gala de invitados especiales del reality de baile de canal 7 y, previo a su regreso a la pista, emocionó a quien acompañará.

Montserrat del Castillo sorprende a participante de Mira quién baila

Mariana Uriarte sorprendida

La guapa presentadora bailará junto con Michael Rubí y la maquillista Mariana Uriarte y, precisamente, fue a ella a quien Montse sorprendió este sábado con unas palabras llenas de cariño y sororidad.

“Esta semana aprendí mucho de una mujer serena. Quiero decirle en público que usted es una mujer que representa la sororidad, porque me ha ayudado muchísimo, y la he sentido muy sincera de querer ayudar, de querer aceptar cada una en nuestro lugar y eso, a veces, cuesta muchísimo”, dijo Montse en una historia de Instagram grabada junto con Mariana.

Montserrat del Castillo bailará este domingo en Mira quién baila junto a Michael Rubí y Mariana Uriarte. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Compañerismo entre mujeres

La presentadora también reflexionó sobre el compañerismo entre mujeres.

“Uno no tiene que competir para resaltar absolutamente nada, porque todas tenemos algo especial y todas llevamos una magia, una esencia, que solamente tenemos nosotras mismas, nadie más.

“Mari brilla en su espacio, yo en el mío y todas nuestras compañeras también. Todas son tan bonitas y talentosas, y a todas nos ha costado tanto permanecer, estar, llegar…, y gracias amiga, porque de verdad, me has ayudado mucho a encontrar la calma y disfrutarlo”.

Mariana Uriarte avanza como una de las favoritas del público para quedarse con el primer lugar de Mira quién baila.

