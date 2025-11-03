Montserrat del Castillo revela por qué aceptó el reto que le hicieron en Mira quién baila

La presentadora se compromete al máximo para brillar en la novena gala del programa. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo aceptó el reto de participar en la novena gala de Mira quién baila Costa Rica y explicó por qué no se echó para atrás. La presentadora se sumará a la pista junto a figuras como Nancy Dobles, Keyla Sánchez y Chunche Montero, en una noche que promete ritmo, energía y muchas sorpresas.

La guapa presentadora aseguró en redes que, para estar en la competencia, no solo se necesita talento, sino fuerza mental y disposición para enfrentarse a sus propios límites.

“Nada de lo que ha pasado este año ha sido por casualidad; todo ha tenido un propósito y todo me ha enseñado. Mira quién baila no será la excepción. Aunque parezca sencillo, no lo es”, comentó.

Montserrat del Castillo junto a sus compañeros de baile, lista para la novena gala

Montserrat explicó que ser parte de un programa de televisión significa estar expuesta, mostrar una parte perfecta de sí misma, pero detrás hay emociones y miedos que no siempre se ven. “Estar expuesto no es nada fácil”, detalló.

La presentadora se siente agradecida con Mariana Uriarte y Michael Rubí por considerarla para la gala.

“Lo primero que pensé fue si tendría nivel para estar a la par de ellos. Son una pareja fuerte, con precisión, y eso me motivó aún más”, dijo Montse.

La emoción y los nervios de la novena gala no detienen a Montserrat del Castillo. (Ale Bermúdez/Ale Bermúdez)

Además, confesó que le cuesta expresar sus sentimientos y que este año ha aprendido a enfrentarlos y procesarlos. Cuando la llamaron, pensó en autosabotearse por miedo al nivel de los otros participantes.

“Por primera vez tuve que meditar varios días, porque no estaba segura. Me di cuenta de que no podía retroceder. Cuando me comprometo con algo, voy para adelante y esta no será la excepción”, contó.

Su compromiso con la pista también es emocional: quiere demostrarle a su hija, Jonha, que enfrentar los miedos vale la pena.

LEA MÁS: Daniel Montoya estalla contra Mira quién baila: “Me avergonzaron en televisión nacional”

“No puedo ser dura conmigo misma. Hay situaciones que me han cambiado y mi cuerpo lo ha resentido. Es importante hablarse desde el amor y aceptar los retos”, añadió.

Montserrat subrayó que la experiencia no es solo baile, sino un reto personal para enfrentarse a sus miedos y superarse. “Hay oportunidades en la vida que solo pasan una vez y hay que tomarlas. Hasta con miedo, hay que lanzarse”, detalló.

LEA MÁS: Isaac Rovira se defiende tras polémica con Daniel Montoya: “Él es el que menos baila”

Montse asegura que el tiempo extra se traduce en éxito. La presentadora llega a la novena gala de Mira quién baila con actitud, compromiso y muchas ganas de mostrar su talento en la pista.