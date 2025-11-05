Montserrat del Castillo le respondió al bailarín Michael Rubí por llamarla intensa

El bailarín de Mira quién baila (MQB) Michael Rubí lanzó un comentario picante este miércoles sobre Montserrat del Castillo, a quien llamó “tres rayitas por encima de intensa”, mientras hablaba en un reportaje de De boca en boca acerca de su próxima presentación en el reality de baile.

Montserrat del Castillo regresa este domingo a la pista de un programa de baile de canal 7 junto a Mariana Uriarte y Michael Rubí. Fotografía: Captura Instagram. (Instagram/Instagram)

Montserrat regresa a la pista

La presentadora volverá este domingo 9 de noviembre a la pista de un programa de canal 7 en la gala de invitados especiales. En esta ocasión, bailará un tango junto a Rubí y a la maquillista Mariana Uriarte.

Rubí destacó la energía y compromiso de Montserrat, aunque con un toque de humor.

“Montse viene a aportar muchísimo a nuestra puesta en escena (...). Aquí no va a haber un ‘break’ porque Montse es intensa. Imagínense una cosa intensa y tres rayitas más arriba está Montse”, dijo el bailarín.

Montse le lanza la respuesta

Este miércoles, Montserrat no dejó pasar el comentario y aprovechó para responderle al bailarín, quien es parte del elenco artístico de Gloria Trevi.

“Mariana se ha portado a la altura de una mujer, de una amiga, una persona con muchísimos valores. Y a Michael: Michael, usted tiene 10 años de conocerme, entonces si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?”, expresó la presentadora.

Montserrat del Castillo, Michael Rubí y Mariana Uriarte bailarín un tango este domingo en Mira quién baila. Fotografía: Captura Instagram. (Instagram/Instagram)

“Soy intensa porque me gusta hacer las cosas bien”

Del Castillo explicó que esa intensidad de la que habló su compañero es parte de su personalidad y que más bien la impulsa a dar lo mejor de sí.

“Soy intensa porque me gusta ser disciplinada y que las cosas me salgan bien. Pero también soy muy emocional, entonces no solo estoy participando aquí, sino que Diosito está puliendo algunas áreas de mi vida”, comentó.

Contó que, incluso, ha tenido momentos duros durante los ensayos.

“Hoy (este miércoles) me senté a llorar en privado porque hay cosas que no salen y uno se frustra muchísimo, pero uno puede lograr las cosas. Estoy dando mi cien por ciento”, aseguró.

Montserrat del Castillo junto a Billy Corado, hace 10 años, en Dancing with the Stars. Fotografía: Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

Lista para su gran regreso

Montserrat reveló que hace 10 años no baila un tango, por lo que el reto es enorme.

“Es un ritmo estándar que requiere mucha línea y precisión. Me siento halagada de que me hayan invitado; sin embargo, es una gran responsabilidad acompañar a dos personas que bailan tanto. ¡Lo vienen haciendo tan bien!”, dijo entusiasmada.

