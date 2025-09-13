Montserrat del Castillo prepara boda en medio de su proceso de separación

Montserrat del Castillo contó esta semana que está preparando una boda muy especial. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo contó que está planeando una boda muy especial en medio del proceso de separación que vive con su todavía esposo, el chef mexicano Johna Monroy.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”

La mediática figura de Teletica reveló que su hermana menor, Pilar del Castillo, se casa el próximo año y ella es quien está a cargo de todos los preparativos.

“Mi hermana menor es arquitecta y se va a casar el próximo año, y estoy de wedding planner”, afirmó Montserrat en el pódcast de Johanna Villalobos, en el que participó esta semana como invitada.

Montserrat del Castillo junto a su hermana menor Pilar del Castillo, hace 7 años. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo.

Para Montse, organizar ese matrimonio es muy especial, pues su hermana significa muchísimo para ella, quien sacrificó mucho de su juventud para que Pilar pudiera ir a la universidad a estudiar y hacer sus sueños realidad.

“Cuando empecé a trabajar en VM Latino fue por eso, para que ella pudiera estudiar y un día de estos fui por primera vez al trabajo de ella, quien ahora es arquitecta, y fue increíble. No importa lo que yo pasé o lo que ella pasó, hoy veo el sueño de ella hecho realidad”, mencionó la presentadora de De boca en boca.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y Johanna Villalobos se pidieron perdón por una discordia de años

En el mismo episodio, Montse habló, por primera vez, de la separación de su marido, una etapa que enfrentó a finales del año pasado, pero que la confirmó públicamente hasta inicios de febrero de este año.

Montserrat del Castillo fue la invitada esta semana del pódcast de Johanna Villalobos. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Según dijo, separarse de su esposo significó un fracaso para ella, pues siempre soñó con construir una familia.