Montserrat del Castillo prepara boda en medio de su proceso de separación

Montserrat del Castillo contó que está planeando una boda muy especial en medio del proceso de separación que vive con su todavía esposo, el chef mexicano Johna Monroy.
La mediática figura de Teletica reveló que su hermana menor, Pilar del Castillo, se casa el próximo año y ella es quien está a cargo de todos los preparativos.
“Mi hermana menor es arquitecta y se va a casar el próximo año, y estoy de wedding planner”, afirmó Montserrat en el pódcast de Johanna Villalobos, en el que participó esta semana como invitada.
Para Montse, organizar ese matrimonio es muy especial, pues su hermana significa muchísimo para ella, quien sacrificó mucho de su juventud para que Pilar pudiera ir a la universidad a estudiar y hacer sus sueños realidad.
“Cuando empecé a trabajar en VM Latino fue por eso, para que ella pudiera estudiar y un día de estos fui por primera vez al trabajo de ella, quien ahora es arquitecta, y fue increíble. No importa lo que yo pasé o lo que ella pasó, hoy veo el sueño de ella hecho realidad”, mencionó la presentadora de De boca en boca.
En el mismo episodio, Montse habló, por primera vez, de la separación de su marido, una etapa que enfrentó a finales del año pasado, pero que la confirmó públicamente hasta inicios de febrero de este año.
Según dijo, separarse de su esposo significó un fracaso para ella, pues siempre soñó con construir una familia.