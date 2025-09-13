Farándula

Montserrat del Castillo prepara boda en medio de su proceso de separación

Montserrat del Castillo debe tener todo listo para el próximo año

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Montserrat del Castillo confirmó a inicios de febrero que su matrimonio estaba “en pausa” tras cinco años del “sí”
Montserrat del Castillo contó esta semana que está preparando una boda muy especial. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo. (Instagram/Instagram)

Montserrat del Castillo contó que está planeando una boda muy especial en medio del proceso de separación que vive con su todavía esposo, el chef mexicano Johna Monroy.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”

La mediática figura de Teletica reveló que su hermana menor, Pilar del Castillo, se casa el próximo año y ella es quien está a cargo de todos los preparativos.

“Mi hermana menor es arquitecta y se va a casar el próximo año, y estoy de wedding planner”, afirmó Montserrat en el pódcast de Johanna Villalobos, en el que participó esta semana como invitada.

Montserrat del Castillo junto a su hermana menor Pilar del Castillo, hace 7 años. Fotografía: Instagram Montserrat del Castillo.

Para Montse, organizar ese matrimonio es muy especial, pues su hermana significa muchísimo para ella, quien sacrificó mucho de su juventud para que Pilar pudiera ir a la universidad a estudiar y hacer sus sueños realidad.

“Cuando empecé a trabajar en VM Latino fue por eso, para que ella pudiera estudiar y un día de estos fui por primera vez al trabajo de ella, quien ahora es arquitecta, y fue increíble. No importa lo que yo pasé o lo que ella pasó, hoy veo el sueño de ella hecho realidad”, mencionó la presentadora de De boca en boca.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y Johanna Villalobos se pidieron perdón por una discordia de años

En el mismo episodio, Montse habló, por primera vez, de la separación de su marido, una etapa que enfrentó a finales del año pasado, pero que la confirmó públicamente hasta inicios de febrero de este año.

Montserrat del Castillo
Montserrat del Castillo fue la invitada esta semana del pódcast de Johanna Villalobos. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Según dijo, separarse de su esposo significó un fracaso para ella, pues siempre soñó con construir una familia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Montserrat del CastilloTeleticaDe boca en bocacanal 7
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.