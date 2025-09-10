Montserrat del Castillo y Johanna Villalobos se pidieron perdón por una discordia de años

Montserrat del Castillo y Johanna Villalobos se pidieron perdón tras una discordia que las enemistó por muchos años. Fotografía: Instagram Johanna Villalobos. (Captura/Captura)

Montserrat del Castillo no solo habló de la separación de su esposo en el episodio más reciente del pódcast de Johanna Villalobos.

La presentadora de Teletica y Villalobos aprovecharon el encuentro para revelar la discordia que las mantuvo enemistadas por años y, frente a las cámaras, se pidieron perdón.

“Nosotras dos que estamos acá sentadas, no creemos que estamos acá (una frente a la otra)”, afirmó Villalobos antes de contar lo que pasó entre ellas y disculparse con la presentadora de Teletica.

Según Joha, la discordia con Montserrat nació en VM Latino. Villalobos –junto a Choché Romano, Yiyo Alfaro, Jair Cruz y Natalia Rodríguez– ya trabajaban en el canal musical, cuando la televisora anunció la contratación de Del Castillo.

A todos les impresionó la nueva compañera por su “cuerpo extravagante”, pero las cosas con Villalobos comenzaron a ir mal cuando Jair decidió ponerle a Montserrat a la par para que presentaran juntas en televisión.

“En ese entonces todos buscaban dónde poner a Montse porque todos teníamos programa y la ponen conmigo, y yo le decía a Jair que Montse y yo nos veíamos desiguales, que yo parecía una chiquita y Montse una modelo. A Montse le llegaron esos comentarios y, obviamente, te sentiste mal, y te quiero pedir disculpas por eso porque, tras de eso, éramos unos güilas que no sabíamos cómo hablar, cómo comunicarnos entre todos”, confesó Villalobos.

La relación entre ellas se tensó aún más cuando en el canal enviaron a Montserrat a una cobertura a Punta Cana, en República Dominicana, a pocos meses de haberse integrado a la televisora.

Johanna Villalobos no podía creer tener sentada frente a ella a Montserrat del Castillo para grabar un episodio de su pódcast. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

“Creo que era como una lucha de egos porque estaban llamando a otros para otros canales y ese era el sueño de todo chico de VM Latino, generar algo para crecer. Yo me acuerdo que llegué y se lo dije a Natalia (Rodríguez) que Johana siempre ha hablado bien inglés perfecto y llegan y me mandan a mí al Verano Tropical de Punta Cana y no mandan a Johanna y eso fue una bomba porque soy la nueva.

“Vos te merecías más la oportunidad; sin embargo, siento que todo eso nos enseñó a todos, también a mí a ser mejor, a tratar de hablar mejor. Creo que las dificultades, la prueba, ese roce que había y ese rechazo constante llegó a decirme a mí: o sale adelante y sobresale o se va a quedar atrás”, recordó Del Castillo.

Johanna contó que intentó arreglar la situación con Montserrat hace años en un evento en el que coincidieron, pero que la figura de De boca en boca rechazó hablar con ella.

“Dije que le iba a pedir perdón a Montserrat. Le dije que si podíamos hablar y me dijo: ‘no’; se dio la vuelta y nada más me dijo no voy a hablar con usted”, mencionó Johanna.

Montserrat del Castillo se veía así en sus inicios en la televisión, en VM Latino. Fotografía: Archivo LT. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Montserrat le aseguró no recordar esa vez pero aprovechó para pedirle perdón. “Hay que aprender a soltar y también en los tiempos de uno, cuando uno llega y perdona, pero siento que Dios me enseñó mucho en esa época”, destacó.

