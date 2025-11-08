Farándula

El video de Natalia Carvajal del que muchos están hablando; hasta Maribel Guardia metió la cuchara

Presentadora de Mira quién baila se robó todas las atenciones de conocidos y no conocidos

Por Manuel Herrera

La espectacular modelo y presentadora de televisión, Natalia Carvajal, causó revuelo en sus redes sociales con un video que generó miles de reacciones y decenas de comentarios, entre ellos uno de Maribel Guardia.

Naty calentó Instagram con un "reel" en el que presumió sus curvas y su increíble físico mientras caminaba por la playa con su perrhija en brazos, luciendo un sensualísimo vestido de baño.

Mi Lobita”, escribió Naty en la publicación, aludiendo a su mascota que, curiosamente, no le quitó la mirada por varios segundos, posiblemente admirando el escultural cuerpo de su “mamita”.

Natalia Carvajal se robó todas las miradas

Maribel Guardia no se aguantó

La exmiss Costa Rica compartió el picante video el jueves por la noche, y desde entonces su publicación tiene más de 5 mil “me gusta” y decenas de comentarios de famosos y seguidores elogiando su gran belleza.

Maribel Guardia fue una de las que no se aguantó y le comentó con cinco emoticones de fueguitos, probablemente en referencia a lo acalorado del video.

Reina hermosa”, respondió Natalia al gesto de la actriz y cantante costarricense.

Natalia Carvajal
Natalia Carvajal deslumbró con su belleza y su cuerpazo de infarto. Fotografía: Instagram Natalia Carvajal. (Instagram/Instagram)

Piropos por montones

Ericka Morera y María Teresa Rodríguez también piropearon a Naty.

Un espectáculo sos”, comentó Tere; mientras Keka escribió: “Wow Naty”, sin poder ocultar su asombro.

Otros seguidores también llenaron de halagos a la modelo. “Preciosa, mi miss preferida”, “la mejor del país siempre”, “con esa presencia conviertes el mar en tu pasarela”, “tu belleza irradia como sol”, fueron solo algunos de los comentarios.

Natalia Carvajal
Natalia Carvajal es presentadora de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Natalia Carvajal. (Instagram/Instagram)

Su vida entre México y Costa Rica

Natalia Carvajal vive más en México que en Costa Rica, pero como actualmente trabaja en canal 7 en la nueva temporada de Mira quién baila, aprovecha los días libres para escaparse a la playa y, de paso, darles un taquito de ojo a sus admiradores.

Natalia Carvajal
Natalia Carvajal provocó miles de reacciones de conocidos y no conocidos en su publicación. Fotografía: Captura Instagram Natalia Carvajal. (Instagram/Instagram)
