Natalia Carvajal regresa a la pantalla de Teletica. (redes/Instagram)

Natalia Carvajal dejó México atrás por unos días para regresar a la pantalla de Teletica y ya está en Costa Rica.

Ella será una vez más la presentadora de Mira quién baila (MQB), al lado de Edgar Silva, quien será el conductor principal del programa.

Naty estuvo este lunes en los estudios de canal 7 y fue a ver lo avanzado que va el set para el inicio del concurso de baile que será el domingo 7 de setiembre.

La guapa exmiss Costa Rica se volvió a poner un elegante vestido y contó a los seguidores del programa, a través de su página oficial en Instagram, que ya el escenario está agarrando forma.

Desde que terminó Nace una estrella, el 6 de julio, el personal de canal 7 se puso manos a la obra para empezar a montar la pista de baile, así como la mesa donde estará ubicado el jurado, así como la gradería donde ubicarán a los seguidores de los famositicos en competencia.

La presentadora vive ahora en México, donde fue a estudiar actuación a la academia de Televisa y terminó siendo contratada como guionista, ya que también le gusta escribir historias.

En la primera temporada de MQB dio de qué hablar al reencontrarse con el youtuber Diego Bravo, con quien no se hablaba, pero al final de la competencia de meneos hicieron las paces.