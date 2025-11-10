Farándula

Pese al divorcio, Montserrat Del Castillo recibió un apoyo muy especial antes de su baile en Mira quién baila

La presentadora Montserrat Del Castillo bailará junto a Mariana Uriarte y Michael Rubí

Por Silvia Núñez
Mira quién baila, novena gala, segunda temporada
Montserrat Del Castillo es una de las invitadas en esta novena gala de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La guapa Montserrat Del Castillo vivirá una noche muy especial en la novena gala de Mira quién baila, ya que no solo saldrá a la pista junto a sus amigos Mariana Uriarte y Michael Rubí, sino que además contará con un apoyo que le llegó directo al corazón.

Resulta que antes de su presentación, la presentadora de De boca en boca a recibió la visita de su hijo y de su expareja, Jhon Monroy (ambos del mismo nombre), quienes no quisieron perderse la oportunidad de acompañarla y apoyarla en esta noche tan especial para ella.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo habló como nunca del fin de su matrimonio: “Lo he vivido como un fracaso”

El pequeño Jhona además le trajo un hermoso ramo de flores a su mamita para hacerla sentir todavía más especial.

El chef mexicano Jhona Monroy, exesposo de Montserrat Del Castillo, llegó a la novena gala de Mira quién baila a apoyarla junto al hijo de ambos. (Silvia Núñez/Silvia Núñez)

Fue en febrero de este año cuando dimos a conocer que la presentadora de Teletica y el chef mexicano se habían separado y, a pesar de que están en proceso de divorcio, ambos han demostrado que mantienen una relación muy respetuosa y cordial por el bienestar de su hijo, a quien siempre ponen en primer lugar.

Antes de iniciar el programa Montse dijo a La Teja que se sentía muy emocionada porque le encanta bailar y que aunque en los ensayos se sentía muy presionada esta noche solo quiere disfrutar la presentación.

LEA MÁS: ¿Montserrat del Castillo sigue separada? Presentadora de canal 7 se habría cantado solita

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

