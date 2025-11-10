Lizeth Castro aplaudió las disculpas de Daniel Montoya al juez Isaac Rovira en Mira quién baila

Lizeth Castro celebró la actitud de Daniel Montoya en redes sociales. (Facebook)

La periodista Lizeth Castro no se quedó callada tras ver las disculpas públicas que Daniel Montoya le ofreció al juez Isaac Rovira en Mira quién baila Costa Rica. Con su estilo franco, la comunicadora reaccionó al gesto del comediante y lo calificó como un ejemplo de madurez y respeto.

Durante la novena gala de Mira quién baila Costa Rica, el comediante Daniel Montoya sorprendió a todos al final de su presentación, al ofrecer una disculpa pública al juez Isaac Rovira, luego de la polémica que generaron sus declaraciones la semana anterior.

Montoya aclaró en vivo que nunca tuvo intención de ofender y que todo fue un malentendido.

“Aprovecho también para pedir una disculpa pública a toda la gente que ve el programa y en especial a Isaac, en el sentido de los que malinterpretaron el comentario de la semana pasada (donde expresé que si perdía o ganaba iba a ir a la fuente de la Hispanidad con el juez). Ese no era mi fin y de verdad no soy así”, explicó.

El humorista agregó que su objetivo siempre ha sido hacer reír, no generar polémica.

“La gente que me conoce y que ha ido a mis shows sabe que trato de que la gente la pase bien y lo que menos quiero es que alguien se sienta mal. Si en su casa usted se sintió mal y mi amigo Isaac, le pido mil disculpas a todos”, expresó con sinceridad.

Daniel Montoya y su coreógrafa Tatiana Sánchez quedaron fuera de la competencia este domingo. (Teletica Formatos/Cortesía)

Tras el emotivo momento, Lizeth Castro no dudó en pronunciarse.

“¡Ay carajo! Amé que le pidió disculpas a Isaac, por aquello de un malentendido. Un aplauso de pie para ambos”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

Daniel Montoya explicó qué quiso decir con su referencia a la Fuente de la Hispanidad

El gesto fue muy bien recibido por los seguidores del programa, quienes destacaron la humildad de ambos. Recordemos que tras el polémico comentario, en redes sociales se desató una oleada de opiniones divididas: algunos consideraron que las palabras de Montoya fueron sacadas de contexto, mientras que otros las vieron como una falta de respeto.

Ahora, con la disculpa sobre la mesa, el tema parece haber quedado atrás, dejando un mensaje de reconciliación y madurez entre los participantes del popular programa de Teletica.