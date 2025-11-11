Daniel Montoya tomó medidas en contra de Diego Bravo luego de que youtuber lo llamara “llorón”

El creador de contenido Diego Bravo volvió a encender la polémica con la reacción de Daniel Montoya, luego de que lo llamara “llorón” por su comportamiento en Mira quién baila Costa Rica.

Diego Bravo reaccionó al darse cuenta de que Daniel Montoya lo dejó de seguir en Instagram. (Cortesía /Cortesía)

Todo comenzó cuando Bravo lo llamó “llorón” después de que Montoya mostrara su lado más sensible tras recibir críticas del juez Isaac Rovira.

Y es que el jurado antes de ser eliminado, le había dicho que había llegado a su tope dentro de la competencia, algo que el humorista no tomó bien y que dividió opiniones entre los seguidores del formato.

LEA MÁS: Lynda Díaz da polémico consejo a Ericka Morera por comentarios de los jueces en Mira quién baila

En redes, Bravo no se guardó nada y dijo que el formato buscaba gente famosa que trata moverse.

“Rovira le dijo a Dani que él no baila igual que los demás, pero se mueve a pesar de las lesiones. Es una competencia de baile, no de chistes”, afirmó en su momento.

LEA MÁS: “Daniel, no sea llorón”: exparticipante de Mira quién baila le lanza dardo a Daniel Montoya

También fue claro en que el comentario de Montoya sobre la Fuente de la Hispanidad le pareció fuera de lugar.

“Eso fue una falta de respeto. No es favoritismo, ni nada de eso, solo rating. Dani, no sea llorón, por más esfuerzo que Tatiana haga, no va a lograr que baile, porque no es su fuerte”, agregó Bravo, quien insistió en que no tiene nada personal contra él.

Sin embargo, el tema volvió a generar conversación luego de que un seguidor le escribiera a Diego:

“¿Mae, no me diga que Dani se enojó con usted por lo que publicó hace unos días? Ya no se siguen en Instagram, pase el chisme”.

Sorprendido, Bravo respondió sin filtro:

“Lo noté hasta hoy en la mañana. Yo comenté que me parecía que Daniel era un llorón porque estaba llorando por los comentarios y por lo de la Fuente de la Hispanidad. Ahora me dicen esto, me metí a ver y en efecto él ya no me sigue, pero yo sí lo sigo a él”.

Diego Bravo se le fue con todo a Daniel Montoya

Con su estilo directo, agregó una frase que volvió a calentar las redes:

“Si me dejó de seguir, ¿por qué no me eliminó de sus seguidores? ¿Será que se lo tomó tan personal? Qué llorón, tenía razón la verdad”.

Montoya no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Bravo. (Cortesía Teletica/La Nación)

Finalmente, Diego Bravo aseguró que seguirá a Daniel Montoya, ya que no tiene ningún problema con él, aunque calificó su reacción como “una ridiculez”.

La interacción entre ambos sigue dando de qué hablar, especialmente porque Montoya aún no se ha pronunciado sobre las nuevas declaraciones de Bravo. La Teja le escribió al comediante para conocer su versión, pero hasta el momento no ha respondido.