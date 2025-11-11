Lynda Díaz da polémico consejo a Ericka Morera por comentarios de los jueces en Mira quién baila

La exmodelo Lynda Díaz dio este lunes un controversial consejo a Ericka Morera, quien ha recibido fuertes críticas de parte de los jueces del programa Mira quién baila, especialmente de los españoles Isaac Rovira y Tony Costa.

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Lynda analizó el desempeño de los participantes del reality de baile de Teletica y confesó que sus favoritos son Jeff On, Ítalo Marenco, Mariana Uriarte y Ericka Morera.

Ericka Morera se salvó este domingo de ser expulsada de Mira quién baila. Disputó la eliminación con Daniel Montoya, quien quedó fuera de la competencia. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

“No dejes que te roben tu luz”

Todo surgió tras la polémica que se armó en redes sociales por un comentario reciente de Tony Costa hacia Ericka, donde el español le dijo que debía preocuparse más por atender las críticas que le hacen a ella y no las de los demás.

Fiel a su estilo directo, Lynda Díaz recomendó a Morera que cuando reciba comentarios así, los escuche, piense lo que tenga que pensar, pero no se deje robar la paz, ni la luz.

“Me encantan las coreografías de ella (de Ericka), me encanta cómo ha bailado con Javi (Javier Acuña), me gusta mucho. Mi consejo es: no te dejes desanimar, no permitas que te roben tu luz y no permitas que te apaguen con cualquier comentario que te tire el juez que te lo tire.

“Usted nada más lo mira así, le dice tres madreadas como que te salgan del estómago y después le dice: ‘gracias, Tony; gracias Isaac, tomaré en consideración tu comentario’; aunque cuando te des vuelta, usted diga: ‘me…’, ya tu sabes. Ese es mi consejo”, afirmó Díaz.

Lynda Díaz participó en la pasad edición de Mira quién baila; bailó con César Abarca. Fotografía: Lilly Arce.

“Keka puede colarse en el top 3”

Para Lynda, Keka Morera todavía tiene mucho más por mostrar en la competencia, aunque reconoció que ha bajado la intensidad en las últimas galas.

“Empezó con una intensidad, pero sí siento que al pasar la competencia la tensión se pone más fuerte y la crítica como que a veces nos consume la capacidad de poder realizar los bailecitos. Se nos mete en la cabeza y tenemos que agarrar lo que nos critican y ponerlo en una gaveta, y al otro día llegar con su cara de lechuga a hacer su coreografía”, explicó.

Además, Díaz aseguró que Ericka Morera podría meterse en el top 3 del programa, desplazando a Mariana Uriarte, mientras que el primer y segundo lugar los disputarían Jeff On e Ítalo Marenco.

