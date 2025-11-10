Teleguía Farándula

Este fue el comentario de Toni Costa a Ericka Morera en Mira quién baila que ha dado de qué hablar en redes

Toni Costa volvió a dirigirse directamente a la expresentadora Ericka Morera durante la gala más reciente de Mira quién baila Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Ericka Morera Mira quién baila
Toni Costa volvió a dirigirse directamente a Ericka Morera en la última gala. (Instagram/La Nación)

Durante la última gala de Mira quién baila Costa Rica, el juez Toni Costa volvió a referirse de forma directa a Ericka Morera, participante del reality. Sus palabras llamaron la atención del público, ya que no es la primera vez que el coreógrafo español le hace una observación particular.

LEA MÁS: La tercera sí fue la vencida para Daniel Montoya en Mira quién baila

Costa aprovechó su turno para dirigirse a Ericka Morera, luego de su presentación en la gala del programa, y su comentario generó conversación entre los seguidores del formato.

Mira quién baila Ericka Morera y Toni Costa.
Toni Costa volvió a dirigirse directamente a Ericka Morera en la última gala. (redes/Facebook)

“Te tengo que decir algo, vale, y es que veo que tienes grandes problemas con fijarte en lo que ocurre con las conversaciones que tengo con los otros en cuanto a opiniones. Pienso que esa energía tienes que enfocarla en ti, hacerla a tu favor porque está jugando en tu contra. No te fijes en nadie, compite contra ti misma, siempre; el resto que decida el jurado y el público en su casa”, le dijo el coreógrafo español frente a las cámaras.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo evidencia el tamaño de su corazón con gesto hacia participante de Mira quién baila

Toni Costa le hizo comentarios a Ericka Morera que llamaron la atención.

No es la primera vez que Toni se dirige a Morera con observaciones que llaman la atención. En una de las primeras galas del concurso, el juez comentó que le hubiera gustado verla con un traje más corto para poder apreciar mejor sus movimientos en la pista.

Desde entonces, sus intervenciones hacia la comunicadora han sido seguidas de cerca por los fanáticos del programa, quienes notan que el español suele hacerle observaciones muy directas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
toni costamira quipen bailaericka moreracomentarios
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.