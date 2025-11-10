Esto prometió Ericka Morera al salvarse de la eliminación en Mira quién baila

Daniel Montoya y Ericka Morera estaban nominados y al final fue el humorista quien debió abandonar la competencia de baile. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

La periodista Ericka Morera respiró aliviada este domingo al salvarse de la eliminación en Mira quién baila luego de vivir una de sus galas más tensas de la temporada.

Con la emoción todavía a flor de piel, la guapa comunicadora conversó con La Teja y aseguró que está más motivada que nunca para seguir demostrando su crecimiento en la pista.

“Ay, se sienten muchas emociones, pero bueno, yo confiaba en el proceso. Dani (Daniel Montoya) hizo un gran trabajo y además quedó una amistad muy bonita. Seguimos en competencia y a seguir dándolo todo. Aquí no termina, más bien es a ponerle mucho más”, dijo con una sonrisa enorme.

Morera reconoció que haber estado nominada por primera vez la sacudió emocionalmente, pero también le dejó un gran aprendizaje.

“Sí, claro, estar nominada genera muchas emociones, pero a mí en vez de bajarme, me construyó, porque yo trato de enfocarme en lo positivo. Si me enfocaba en que estaba nominada, no iba a lograr en los ensayos, así que dije: ‘¿Qué? ¡Vamos con todo una semana más!’”, expresó.

Ericka Morera mencionó que la nominación más bien la fortaleció y la hizo dar el doble en cada ensayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ella le atribuyó al cariño que ha sembrado en el público su permanencia en el programa y aseguró que no tiene palabras para agradecerles tan apoyo desde que anunció que estaría en este formato de Teletica.

Sobre las razones de su nominación, Ericka fue muy diplomática y dijo respetar la decisión de los jueces y que los comentarios que le hicieron sobre su presentación se lo toma siempre con mucha humildad.

Mucha admiración

Ericka también nos confesó que invitó a Nancy Dobles a bailar con ella en esta gala por la gran admiración que le tiene y por ser tan “disciplinada”.

“Su energía es lindísima y el cariño que le tengo es enorme. Estoy más que agradecida”, dijo.

Ericka Morera invitó a Nancy Dobles a bailar con ella en esta novena gala. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ya solo quedan tres galas y la presión es cada vez mayor, pero la comunicadora dice estar lista para el reto.

“Quedamos los que más fuerte estamos bailando, y eso es lindísimo. No se trata de relajarse porque me salvé, más bien hay que ponerle más. Javito (su compañero Javier Acuña) y yo seguiremos trabajando como desde el primer día, con entrega y corazón”, concluyó.