Teletica confirma qué pasará con su transmisión del Festival de la Luz tras cambio de ruta del desfile

Municipalidad de San José cambió totalmente el recorrido del desfile navideño que, tradicionalmente, “caminó” por el paseo Colón y la avenida segunda

Por Manuel Herrera

Teletica confirmó a La Teja qué pasará con su transmisión del Festival de la Luz 2025, luego de que la Municipalidad de San José anunciara una nueva ruta para el tradicional desfile navideño, que este año se realizará el sábado 13 de diciembre.

El pasado 28 de octubre, el alcalde Diego Miranda informó que el recorrido ya no será entre paseo Colón y avenida Segunda, sino que ahora tendrá un formato 360, alrededor del Parque Metropolitano La Sabana.

Según Miranda, el cambio busca concentrar las actividades navideñas en ese sector de la capital, donde también habrá un mercado con emprendedores, un pasacalles y un festival de bandas en el Estadio Nacional.

edición numero 27 del tradicional festival de la Luz el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue elegido como Mariscal del Festival de la Luz 2024, en conmemoración a sus 100 años
El Festival de la Luz 2025 será el sábado 13 de diciembre. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Canal 7 mueve su tarima cerca de sus instalaciones

El ajuste generó dudas sobre lo que pasaría con las transmisiones de Repretel y Teletica, pues canal 7 solía colocar su tarima en las cercanías del Centro Colón, una zona que el desfile ya no recorrerá este año.

Ante la consulta de La Teja, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, confirmó que ya están preparando todo para adaptarse al nuevo recorrido del Festival de la Luz.

“Efectivamente, al cambiar el recorrido, nos hace variar por completo la logística que, tradicionalmente, hemos tenido, pero ya estamos con todo listo a nivel de producción para llevar a los televidentes la mejor transmisión y con la calidad de Teletica”, dijo Nájera.

El vocero adelantó que la tarima de Teletica estará muy cerca de las instalaciones del canal, en el sector oeste de la capital.

“Nuestra tarima estará ubicada cerca de nuestras instalaciones, entre el banco Scotiabank y el bar República, pero aún estamos afinando algunos detalles”, destacó Nájera, quien también es uno de los grandes productores del canal 7.

Imágenes de los presentadores de Teletica, Repretel y Multimedios durante la transmisión del Festival de la Luz 2024.
Édgar Silva, Nancy Dobles y María Jesús Prada fueron parte del elenco de Teletica para la transmisión del Festival de la Luz del 2024. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Producción y presentadores aún en secreto

Aunque Teletica ya tiene definida su ubicación, todavía no ha revelado los nombres de las figuras que estarán al frente de la transmisión, una de las más esperadas por los costarricenses cada diciembre.

La Teja sigue a la espera de la respuesta de Repretel, cuya tarima se ubicó, históricamente, frente a la estatua de León Cortés, en el inicio del paseo Colón.

Este es el nuevo recorrido que tendrá el festival.
Este es el nuevo recorrido que tendrá el Festival de la Luz este 2025. Fotografía: Cortesía Municipalidad de San José. (Municipalidad de San José/Cortesía)
