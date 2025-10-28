Festival de la Luz 2025: así será la nueva ruta para que todos vean el desfile

La nueva ruta del Festival de la Luz 2025 promete que los josefinos y visitantes podrán disfrutar del desfile iluminado de forma más coordinada.

Michael Núñez, de la Comisión del Festival de la Luz, explicó que el recorrido será una vuelta 360 alrededor del Parque Metropolitano La Sabana, pero dividido en dos bloques, a diferencia de años anteriores.

LEA MÁS: Festival de la Luz 2025: cambio de ruta beneficiará al Hospital de Niños por esta razón

Cómo funcionarán los dos bloques del desfile

Uno de los bloques recorrerá el sector del gimnasio Nacional, mientras que el otro pasará por el sector del Estadio Nacional.

El Festival de la Luz será el 13 de diciembre. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“Van a ser como dos serpientes que salen y recorren la ruta en sentidos opuestos, una persiguiendo a la otra”, detalló Núñez.

LEA MÁS: Fiestas Típicas de Santa Cruz 2026 tendrán un gran ausente en esta edición

La idea de este sistema es que todos los asistentes puedan ver el desfile al mismo tiempo, evitando que solo quienes están al inicio disfruten primero mientras otros esperan horas para ver la parte final del recorrido. Los bloques saldrán y terminarán en el mismo punto de inicio, garantizando que el festival sea equitativo para todos.

Este es el nuevo recorrido que tendrá el festival. (Municipalidad de San José/Cortesía)

Televisoras y cobertura del desfile

Este año, solo habrá tres puestos de televisoras. Canal 6 se posicionará frente al gimnasio Nacional, canal 7 al frente al bar La República, y en la explanada norte funcionará el jurado y comunicaciones como otro set de televisión. Cada televisora tendrá cuatro minutos por bloque para tomas y entrevistas, pero las bandas no se detendrán durante el recorrido.

Todos disfrutarán en menos tiempo

En años anteriores, las personas que estaban en Paseo Colón debían esperar entre tres y cuatro horas, mientras que los asistentes de La Catedral podían tardar hasta ocho horas para ver todo el desfile. Con la nueva ruta, todos podrán disfrutar del Festival de la Luz en un tiempo similar, haciendo que la experiencia sea más organizada y accesible.