Bad Bunny ya canta en el Estadio Nacional: vea los primeros minutos del concierto

Puertorriqueño también se presentará este sábado en el reducto de La Sabana

Por Manuel Herrera y Yerlin Gómez Izaguirre

Bad Bunny ya llevó al clímax la locura que había entre su fanaticada por verlo y escucharlo cantar en un escenario costarricense.

A las 7:30 de la noche el reguetonero puertorriqueño salió al Estadio Nacional desatando los gritos de las casi 60 mil almas que reunió en la primera de sus dos presentaciones.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Bad Bunny ya canta en el Estadio Nacional. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El Conejo Malo saludó a los ticos con su pieza “La mudanza” y vestido elegantemente con un traje entero beige.

Bad Bunny se presenta en Costa Rica con su tour mundial Debí tirar más fotos, que arrancó en Puerto Rico, continuó por República Dominicana y ahora lo aterrizó en Costa Rica.

Así comenzó el concierto en Costa Rica de Bad Bunny

El otro concierto del cantante en Costa Rica será este sábado 6 de diciembre.

