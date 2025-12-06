Pareja agradeció la ubicación de la famosa “Casita” en el Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny

Jeancarlo Badilla y Franciny, dos vecinos de Cartago, viajaron hasta San José en motocicleta para disfrutar del concierto de Bad Bunny y asegurarse un buen espacio en gramilla, por lo que llegaron temprano al Estadio Nacional.

Son novios desde 2019 y venían con la ilusión acumulada durante meses, pues no pudieron asistir al espectáculo de 2022.

Ellos llevan varios meses esperando este momento y venían preparados para vivir cada detalle del show del artista puertorriqueño.

Jeancarlo Badilla y su novia Franciny (Yerlin Góme/Yerlin Gómez)

“Tenemos las expectativas muy altas por lo que hizo en Puerto Rico y realmente con el estadio que tenemos nosotros aquí, muy altas la verdad”, comentó Jeancarlo.

La polémica de la casita que a ellos sí les benefició

La posición de la famosa “Casita” dio mucho de qué hablar desde que se anunció que sería parte del show del cantante. Entre críticas, dudas y comentarios divididos, el joven aseguró que, para ellos, el montaje fue positivo.

Los jóvenes no pudieron estar en su concierto en 2022. (Tomada de Instagram /Tomada de Instagram)

“El tema de la casita ha sido mucha polémica, pero en nuestro caso salimos favorecidos”, expresó, al conocer que fue ubicada justamente en la zona de gramilla.

Canciones que esperan vivir al máximo

Entre los temas que más desean escuchar destacan Baile Inolvidable y Amorfoda, canciones que han acompañado su relación y que esperan disfrutar al máximo.