Fans recibieron inesperado regalo de Bad Bunny al ingresar al Estadio Nacional

Miles de asistentes vivieron una sorpresa al ingresar al Estadio Nacional para el espectáculo de Bad Bunny

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Una vez que los fans pudieron ingresar al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny, pasadas las 2 p. m., se toparon con una sorpresa que no esperaban: una cámara de juguete.

Los asistentes no perdieron la oportunidad de lucirla, colocársela y fotografiarse con ella, convirtiéndola en un detalle especial antes del espectáculo.

Un ambiente lleno de expectativa

El día inició soleado y fueron muchas las personas que se acercaron a hacer fila en las afueras del recinto.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Los fans llegaron desde temprano bajo un día soleado. (Jose Cordero/José Cordero)

Después de las 5 p. m., el Estadio Nacional empezó a llenarse y el ambiente cambió conforme el cielo se oscurecía. Unos permanecían sentados y otros de pie, mientras todos esperaban con emoción la aparición del artista puertorriqueño.

05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Así lucieron los asistentes el regalo de Bad Bunny. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Fans recibieron la cámara de juguete al entrar al Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
El ambiente ha estado repleto de emociones. (Jose Cordero/José Cordero)

El momento más esperado

El artista subirá al escenario a las 7 p. m., una hora que miles de seguidores han estado esperando con ansias. El público está listo para vivir una experiencia única y convertirse en parte de una noche que promete ser inolvidable.

