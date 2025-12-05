Fans recibieron inesperado regalo de Bad Bunny al ingresar al Estadio Nacional

Una vez que los fans pudieron ingresar al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny, pasadas las 2 p. m., se toparon con una sorpresa que no esperaban: una cámara de juguete.

Los asistentes no perdieron la oportunidad de lucirla, colocársela y fotografiarse con ella, convirtiéndola en un detalle especial antes del espectáculo.

Un ambiente lleno de expectativa

El día inició soleado y fueron muchas las personas que se acercaron a hacer fila en las afueras del recinto.

Los fans llegaron desde temprano bajo un día soleado. (Jose Cordero/José Cordero)

Después de las 5 p. m., el Estadio Nacional empezó a llenarse y el ambiente cambió conforme el cielo se oscurecía. Unos permanecían sentados y otros de pie, mientras todos esperaban con emoción la aparición del artista puertorriqueño.

Así lucieron los asistentes el regalo de Bad Bunny. (Jose Cordero/José Cordero)

Fans recibieron la cámara de juguete al entrar al Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

El ambiente ha estado repleto de emociones. (Jose Cordero/José Cordero)

El momento más esperado

El artista subirá al escenario a las 7 p. m., una hora que miles de seguidores han estado esperando con ansias. El público está listo para vivir una experiencia única y convertirse en parte de una noche que promete ser inolvidable.