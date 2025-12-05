(Video) ¡Locura por Bad Bunny! Fans llegaron desde este jueves en la mañana para hacer fila en el Estadio Nacional

Las filas en las afueras del Estadio Nacional por el concierto de Bad Bunny, comenzaron desde muy temprano este jueves, cuando muchos fans llegaron con toda la energía para asegurar un buen espacio en uno de los eventos más esperados del año.

En un video compartido por el creador de contenido, Jeff Matarrita se observa a varias personas que no dudaron para ir directo al recinto.

A la espera del concierto

Una seguidora contó que llegó desde las 10 a. m., mientras que otros empezaron a llegar desde la 1 p. m., según comentaron al influencer.

Bad Bunny eligió Costa Rica como el único país de Centroamérica para su gira internacional.

Este fue el video compartido por Jeff Matarrita.

Lugares como Cartago, Desamparados, Guadalupe, Tibás, Alajuela y Alajuelita estuvieron representados entre los primeros asistentes, todos con el objetivo de no perderse nada del concierto del puertorriqueño.

Emoción al máximo

Con mantas, sillas y la energía al tope, los fans demostraron que su deseo de escuchar a Bad Bunny va más allá de la comodidad.

El artista se presentará este viernes 5 y sábado 6 de diciembre.