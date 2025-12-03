Habilitan nuevas entradas para el concierto de Bad Bunny: precios y localidades disponibles

Move Concerts, productora del concieto de Bad Bunny en Costa Rica, informó que, tras definir el montaje de los conciertos, se liberaron entradas en Sombra y Platea/Balcón con visión limitada y visión total para los shows del 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nacional.

Precios actualizados

Las entradas con visión limitada cuestan ₡51.900 en Platea/Balcón y ₡34.000 en Sombra.

Las de visión total tienen un precio de ₡45.900 en Sombra y ₡63.800 en Platea/Balcón. Los boletos están disponibles en eticket.cr.

Los fans de Bad Bunny están que no caben de la emoción, pues estamos a dos días de sus presentaciones en el país.

El tema de las entradas ha generado conversación en los últimos días, luego de que se anunciara la instalación de la llamada “Casita” en la zona de gramilla, ubicada detrás del público VIP. Este cambio llevó a que varios asistentes solicitaran la devolución de su dinero.