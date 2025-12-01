After party de Bad Bunny: las primeras entradas ya se agotaron y esto costaban

Los seguidores de Bad Bunny que van para su concierto este viernes 5 de diciembre en el Estadio Nacional ahora tienen una opción adicional para extender la celebración.

El centro de eventos La Uruca los espera en un after party con DJ Orma, conocido internacionalmente como el DJ oficial del cantante. La actividad se realizará a partir de las 9 p.m.

Entradas y precios disponibles

Para este espectáculo se habilitaron distintos tipos de entradas para que más personas puedan participar en la experiencia.

El evento promete música y entretenimiento para quienes quieran seguir celebrando. (Tomada de Facebook)

Los precios de los boletos van desde los 16 dólares (₡7.776) en la zona Fan, la cual ya está agotada, hasta los 500 dólares (₡243.000) en los sectores VIP, donde se ofrecen mesas para grupos. A estos montos debe agregarse el cargo por servicios.

Un evento para disfrutar con responsabilidad

La actividad está dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.

La invitación al evento proviene de Backstage Magazine, Bruk OFF, Event CR, Drip Club, entre otros organizadores, y no de la productora oficial del concierto en el país.