Conciertos

Así avanza el montaje para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

La productora compartió imágenes del montaje para el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

Por Yerlin Gómez Izaguirre

A una semana del esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, la productora Move Concerts compartió este viernes imágenes que muestran cómo progresa el montaje del espectáculo.

El evento ha generado expectativa, cambios logísticos y algunas molestias entre el público en los últimos días, pero la ilusión entre los fans del artista puertorriqueño es notable.

Montaje en pleno avance

La productora mostró fotografías y videos del avance en la construcción del escenario y la estructura del show.

El concierto de Bad Bunny se realizará el 5 y 6 de diciembre para público mayor de edad.

“¡Iniciamos oficialmente el conteo regresivo para el ´DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour´. Así comienza a construirse un sueño, el que haremos realidad el próximo 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional”, indicó Move Concerts al difundir las imágenes.

Imágenes compartidas por la productora muestran el progreso del escenario. (Move Concerts/Instagram)
Queda exactamente una semana para los conciertos del artista puertorriqueño. (Move Concerts/Instagram)
Los equipos trabajan arduamente para completar la estructura del concierto. (Move Concerts/Instagram)

Detalles sobre las localidades

Move Concerts también recordó que la localidad Vecinos continúa habilitada y que los boletos pueden adquirirse por medio del sitio eticket.cr. La productora reiteró que las presentaciones serán exclusivas para personas mayores de 18 años.

La productora compartió este video que muestra el avance en el montaje.

Cuenta regresiva para el espectáculo

Con el montaje avanzando y el escenario tomando forma, el ambiente previo al concierto sigue creciendo entre miles de seguidores que esperan las dos fechas del artista. El espectáculo forma parte del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, una de las giras más destacadas del año.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

