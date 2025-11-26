¿Afectará la visibilidad en el concierto de Bad Bunny la instalación de “La Casita”?

Este martes, Move Concerts, productora a cargo del concierto de Bad Bunny, confirmó que la estructura conocida como “La Casita” se ubicará en la zona de gramilla, justo detrás del público VIP.

Esto generó un intercambio de opiniones entre los seguidores del artista, especialmente entre quienes pagaron una tarifa mayor buscando una mejor experiencia en el Estadio Nacional.

Ubicación de “La Casita” y reacción del público

La decisión provocó un debate en redes sociales, ya que muchos asistentes del sector VIP expresaron molestia al considerar que, pese a haber pagado un costo más alto, la zona de gramilla tendrá a “La Casita” ubicada más cerca de ellos.

La Casita es una réplica de la residencia de Bad Bunny y su diseño es utilizado en los videos y conciertos del artista como parte de su exitoso álbum “Debí tirar más fotos”.

Ante estos comentarios, la productora informó que quienes no estén conformes con la ubicación de la estructura podrán solicitar la devolución de su dinero.

"La Casita" es colocada entre el público. (AFP/La Nación)

Muchos pedían que "La Casita" también se utilizara en Costa Rica, pero en otro sector. (El Tiempo GDA /El Tiempo GDA)

¿Quién tomó la decisión y habrá afectación?

Consultamos a la productora para conocer quién tomó esta decisión y para aclarar si la estructura afectaría la visibilidad de los asistentes. Esto fue lo que respondieron:

“La tarima principal es la que está al norte del estadio. La instalación de La Casita es decisión de la producción internacional y no afectará la visibilidad de ninguna localidad.

“De todas formas, las personas que adquirieron sus tickets tanto en VIP como en Pits y no deseen asistir, pueden pedir su devolución a través del formulario disponible en la página de Eticket”, mencionaron.