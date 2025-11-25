Demi Lovato sorprendió al elegir Costa Rica como destino para sus vacaciones

Demi Lovato, la reconocida actriz y cantante estadounidense, estuvo por unos días en las playas deCosta Rica para disfrutar de unas vacaciones, según mostró ella misma en su cuenta de Instagram.

Un viaje lleno de mar y tranquilidad

Según las imágenes compartidas, la artista disfrutó del mar, posó en vestido de baño, captó el sonido de las olas, viajó en yate y fotografió una concha que encontró durante su visita. También se dejó ver apreciando un atardecer que resaltó la belleza natural del lugar.

Lo que dijo Demi sobre su experiencia

“Fresco para el verano, cálido para el invierno”, escribió Demi en las fotografías, acompañando su publicación con una serie de imágenes que reflejan calma, naturaleza y conexión con el entorno.

Demi Lovato disfrutó del mar y del paisaje natural.

Demi Lovato estuvo unos días en Costa Rica. (Demi Lovato/Instagram)

La cantante disfrutó al máximo de su viaje en Costa Rica. (Demi Lovato/Instagram)

La elección de Demi Lovato se suma a la larga lista de celebridades que han encontrado en el país un destino ideal para desconectarse y disfrutar de su belleza natural.