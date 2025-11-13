El rincón de Costa Rica que le “marcó el corazón” a Lucía Jiménez, bailarina de Mira Quién Baila

La bailarina y coreógrafa Lucía Jiménez reveló que tiene varios lugares predilectos en Costa Rica para disfrutar de un buen paseo.

“Puerto Viejo me encanta y también Manuel Antonio y Guanacaste”, dijo la bailarina.

En cuanto a las playas favoritas, destacó que las del Caribe ocupan el primer lugar, un sitio en el que vivió una experiencia inolvidable.

Lucía Jiménez es la pareja de Ítalo Marenco en Mira quién baila. (redes/Facebook)

El Santuario de Perezosos que la conmovió

La visita más memorable para la coreógrafa de Mira quién baila fue la que realizó hace un tiempo al Caribe.

“Me marcó ir al refugio de osos perezosos en Puerto Viejo (El Santuario de Perezosos de Costa Rica), fue una experiencia muy linda porque conocí muchos animalitos que tienen una historia muy linda.

“Me hizo poner en perspectiva lo bonito que es que tengan ese tipo de refugios para ellos que no pueden estar así como en lo salvaje; me marcó mucho el corazoncito”, detalló.

La pareja es una de las más fuertes en la competencia de Teletica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Consejos de viaje y prioridades

Lucía recomienda a las personas que visitan el Caribe que consideren disfrutar de la lluvia en la playa, pues a ella le encanta dormir con las gotas cayendo sobre el techo.

Además, destaca que la zona cuenta con muy buena gastronomía, con muchos lugares para comer delicioso.

Jiménez confesó que siempre lleva un traje de baño extra y bronceador. Sus acompañantes favoritos para esos viajes son su novio y sus amigos.

La bailarina relató que, por ahora, está muy enfocada en la competencia, por lo que lo único que hace cuando tiene tiempo libre es dormir.