Así va la recuperación del ojo de Lucía Jiménez tras accidente en Mira quién baila

Bailarina sufrió un gran golpe y una pequeña herida en su ojo izquierdo tras chocar en una repisa que hay en el salón de ensayos del reality de canal 7

Por Manuel Herrera
28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce
Lucía Jiménez e Ítalo Marenco en una de las presentaciones de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La bailarina Lucía Jiménez se refirió este sábado a la recuperación de su ojo izquierdo, que resultó muy golpeado y con una pequeña herida después de un accidente en el salón de ensayos de Mira quién baila.

El accidente en el ensayo

Hace 15 días, la conocida artista sufrió un doloroso golpe luego de chocar su ojo con una repisa que está en una de las paredes del salón de ensayos del programa.

Luchi, como le dicen en Teletica, contó que iba a dejar unas cosas en una esquina del recinto y, al agacharse, pegó directamente en la estructura. Afortunadamente, el incidente no pasó a más.

Así va la recuperación del ojo de la bailarina Lucía Jiménez

Su ojo sigue golpeado

Jiménez mostró este sábado que su ojo aún luce bastante golpeado, aunque el moretón ya comenzó a desaparecer.

“Eso es lo que me queda sin filtros, sin maquillaje. Ni se puede ver mucho la cicatriz de la heridita que tenía porque, gracias a Dios, me la pegaron superbien”, mencionó la bailarina.

Además, explicó que se aplicó cremas y remedios caseros para cuidar la herida y evitar que le quedara una cicatriz.

“Cada día más pequeñito está el morete”, afirmó Jiménez.

Lucía Jiménez
Lucía Jiménez mostró este sábado que su ojo se sigue viendo muy golpeado, pero va recuperándose bien. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (Instagram/Instagram)

Lista para la próxima gala

Lucía habló sobre su recuperación minutos antes de iniciar el ensayo general para la gala de este domingo en Mira quién baila.

Ella participa junto con Ítalo Marenco y adelantó que este 12 de octubre bailarán un merengue muy alegre y lleno de energía.

Lucía Jiménez, bailarina de Mira quién baila (MQB) y su golpe en el ojo.
Lucía Jiménez el día del golpe. Fotografía: Instagram Lucía Jiménez. (redes/Instagram)
