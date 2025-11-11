Playa Puerto Viejo es la más linda de Costa Rica, según Michael Rubí, bailarín de Gloria Trevi

Michael Rubí, el querido bailarín de Mira quién baila, compartió con La Teja cuál es el destino que más le gusta de Costa Rica y que recomienda a los turistas, incluso a sus compañeros y a la misma Fki.

“Que vayan a Puerto Viejo, porque al menos para mí, es la playa más linda que tiene este país. Que cualquier turista que vaya a venir, que por favor siempre vaya a Puerto Viejo”, expresó el artista.

Rubí también habló de Manzanillo, un destino que le encanta por su ambiente tranquilo y sus paisajes naturales.

Michael Rubí reveló su secreto para disfrutar al máximo de su rincón favorito en Costa Rica. (Instagram)

Consejos para disfrutar la playa

El bailarín mencionó algunos consejos para quienes planeen visitar las playas del país.

Según explicó, no se trata solo de tomar el sol o bañarse en el mar, sino de conectar con uno mismo y con el entorno.

“El tip más importante es que siempre vaya uno a desconectarse. Yo pienso que la playa es un lugar maravilloso para el desconecte, para ir y quitarse los zapatos, estar descalzo, reconectar con la madre tierra y disfrutar del paisaje. Y segundo, nunca olvides el bloqueador”, comentó.

Una anécdota inolvidable

Durante la entrevista, Rubí recordó entre risas la experiencia que vivió en uno de esos paseos, donde el mar casi le juega una mala pasada.

“Se me perdió el celular, se lo llevó el mar y luego lo encontré y sirvió. Eso me pasó hace como tres años, yo acababa de comprar el teléfono hacía como dos semanas”, contó entre risas.

Las playas de Puerto Viejo son de las más buscadas por los turistas. (Canva/Canva)

El artista relató que una ola se llevó todas sus pertenencias y pensó que había perdido el teléfono para siempre.

“Me fui para la playa, lo dejé ahí dizque con las cositas que uno deja siempre y se vino un olón y yo veía que una gente me hacía así (hace gesto levantando las manos) y yo como ‘hola, ¿qué pasó? Hola’, y era que venía la ola y que se me iba a llevar las cosas”, detalló.

Según recordó, tuvo un golpe de suerte, pues ya lo había dado por perdido.

“La ola se llevó todo, pero la ropa flotó, menos el celular. Así que lo di por perdido. Unos amigos lo buscaron y lo encontraron en la arena porque vibró”, dijo.

Su día a día y los que más quiere

Michael lleva una rutina bastante disciplinada. Su jornada incluye descanso, ensayos, gimnasio y una alimentación balanceada. Sin embargo, siempre reserva tiempo para compartir con quienes más quiere.

Entre sus personas favoritas para ir a pasear mencionó a su novio, Jonathan Aparicio, sus dos mejores amigas, su madre, doña Lourdes Vargas, y sus sobrinos, quienes son parte fundamental de su vida.

El bailarín también contó que cuando puede, visita la casa de su madre para disfrutar de un buen gallo pinto hecho por ella.